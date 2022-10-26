----18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам

Женский бодибилдинг во многих странах давно перестал быть чем-то необычным. Некоторые девушки стремятся не просто обзавестись красивой, подтянутой фигурой, но и сделать её максимально спортивной и развитой. Чтобы приблизиться к своему идеалу, спортсменки уделяют занятиям большую часть своего времени (это какая же выдержка должна быть). Однако результат, которого им удаётся достичь, полностью оправдывает все жертвы.

Эффектное позирование