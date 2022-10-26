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18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам

18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам

Автор:
26 октября 2022 08:45
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   внешность   девушки   качки   красота   мышцы   силачки   фото   
1687
19

Предлагаю взглянуть на невероятных силачек, которые сумели создать тело своей мечты и теперь с удовольствием демонстрируют его окружающим.

Женский бодибилдинг во многих странах давно перестал быть чем-то необычным. Некоторые девушки стремятся не просто обзавестись красивой, подтянутой фигурой, но и сделать её максимально спортивной и развитой. Чтобы приблизиться к своему идеалу, спортсменки уделяют занятиям большую часть своего времени (это какая же выдержка должна быть). Однако результат, которого им удаётся достичь, полностью оправдывает все жертвы.


Эффектное позирование

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Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье

Спорт — штука сложная и местами даже опасная. Поэтому с ним стоит быть крайне осторожным. С бодибилдингом также работает это правило. Занимаясь им, лучше придерживаться меры, чтобы не навредить своей внешности и здоровью.


Пресс, достойный высших похвал

Трудно представить, сколько труда вложено в это тело

Эта девушка точно бы стала чемпионкой по армрестлингу

Спина, прокачанная на все 100%

Улучшения, которых удалось достигнуть за 10 недель. Текущее состояние на фото справа

Фигура, что надо

Бодибилдинг — тяжелейший труд. Спортсмены занимают по 5-6 раз в неделю, уделяя тренировкам по несколько часов.


Мускулистая женственность

Тотальная трансформация

Здесь девушка явно уделяла больше всего внимания рукам

Спортсменка чудесно поработала над своим телом

Так выглядит женственность в сочетании с силой

Божана Василевич — сербская телеведущая, фитнес-консультант и тренер


Супер-женщина


Пара месяцев до соревнований. Спортсменка усердно готовится к ним, чтобы успешно выступить


Немножко подкачалась


Бонус: Модель Бриджит Гудз делает косплей на Чудо-женщину. Вы только посмотрите на эти мышцы

С детства Бриджит имела крайне низкую самооценку. В 18 лет девушка пошла в зал и начала интенсивно тренироваться. Она стала выкладывать свои фото и посты в интернете, помогая неуверенным людям найти себя. Так Бриджит изменила не только своё тело, но и жизнь. Блог в интернете принёс ей достаточно большую популярность.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   внешность   девушки   качки   красота   мышцы   силачки   фото   
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42  комментария
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21k
SolomonA Час назад
Мышцы могут быть не только у мужчин - да.
Мышцы (такие) девушкам "к лицу" - нет. Однозначно.
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−8
yman1 Минуту назад
все понятно, у автора больше вставает на мужиков, но чтоб не было стыдно - выбирает похожих на них баб
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5k
Дмитрий Минуту назад
Баба, в смысле женщина, должна быть похоже на бабу, в смысле тоже женщину. А не на кусок мяса с жилами.
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23k
Андрей 2 минуты назад
Чего там к лицу? Просто ужас какой-то!
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−8
yman1 5 минут назад
кто решил что им это к лицу? к чему вопще все эти кони? а тренд со сраками необьятными - это вопще куда дорога? этим существам тока бороду осталось отрастить и будет кончита вурст в вариациях.... а кого на это вставает????
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 7 минут назад
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29k
Volga_34 8 минут назад
Русь..
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49k
dima423 8 минут назад
по моему нихера он не доказали заявленного))
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29k
Volga_34 9 минут назад
Ну сколько можно здесь постить этих чудовищ...???

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90
Мирлан Дононбаев 10 минут назад
----18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам----
_____________________
Нихрена они не доказали...
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28k
Aqueronte 12 минут назад
Такие огромные мышцы- результат приёма стероидов, тестостерона. Бодифитнесс и бикини как на фото, мне нравятся больше. Тем более что это только для выступления такая сухая форма.
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6k
newegg 19 минут назад
Ужас нах.
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22k
Mike Miller 22 минуты назад
Хотят - пожалуйста. Чувствуют, что им это нужно? Почему нет? Меня же бабы-качки совсем не привлекают. Вообще. Поэтому что, они там что-то кому-то доказали, весьма спорно.
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26k
SerGProS 22 минуты назад
Девушки-качки..Безобразно.
Швунг девушки - прекрасно!
Качаться девушкой как грузом - прекрасно!

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2k
Старичок Полчаса назад
когда доктор сказал, что сиськи можно накачать, но не сказал как.
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19
Sata33 Полчаса назад
У них конечно все рельефней чем у меня , но почему-то не нравится .
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200
И Ш Полчаса назад
Страшная сила!
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14k
ss Полчаса назад

Такое может нравится только πидерастам...
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2k
ZOV Полчаса назад
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41k
Aleksandr Полчаса назад
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101
Alex Kodi Полчаса назад
Это уже не девушки
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