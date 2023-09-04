В Звенигороде кавказцы решили по кайфу поиграть в футбол на дороге

Вели они себя крайне безобразно и надменно. Несмотря на поздний час, они на всю громкость включили этническую музыку, орали благим матом, посылали на три буквы местных жителей кто мешал им играть в футбол и делал им замечания на сей счёт. Женщина на видео назвала их ох**вшими, а одного из них ублюдком, который до этого её послал









Они будто провоцировали водителей на драку. Естественного видя, что у них численное большинство никто не стал с ними ввязываться в конфликт, чем они собственно и пользовались, унижая словами посторонних людей