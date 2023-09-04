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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 693 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Звенигороде кавказцы решили по кайфу поиграть в футбол на дороге

В Звенигороде кавказцы решили по кайфу поиграть в футбол на дороге

Автор:
04 сентября 2023 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Звенигород   беспредел   кавказцы   конфликт   перекрыли улицу   футбол   
1970
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Они перекрыли улицу, врубили громко музыку и играли в футбол, оскорбляя водителей, которые пытались проехать.

Вели они себя крайне безобразно и надменно. Несмотря на поздний час, они на всю громкость включили этническую музыку, орали благим матом, посылали на три буквы местных жителей кто мешал им играть в футбол и делал им замечания на сей счёт.  Женщина на видео назвала их ох**вшими, а одного из них ублюдком, который до этого её послал



Они будто провоцировали водителей на драку. Естественного видя, что у них численное большинство никто не стал с ними ввязываться в конфликт, чем они собственно и пользовались, унижая словами посторонних людей

Источник:

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Метки: Звенигород   беспредел   кавказцы   конфликт   перекрыли улицу   футбол   
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27  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
Тупиковая ветвь эволюции
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5k
jfk 54 секунды назад
его как бы тоже мама от кавказцев родила, кек, ну, и как бы то, что мужиков [мат] тоже такое себе признание, короче, типичный представитель
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12k
Кот Бегемот 13 минут назад
Эти хреновы с козлиными бородами шакалы однозначно подлежат экзекуции, медикаментозно:
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10k
GRuslan 18 минут назад
Наверное обидно им что чурками родились, что в их расе нет учёных, поэтов, художников, людей совершивших великие подвиги. Вот и беснуются от своей никчемности вместо того чтоб развиваться и пытаться хоть немного догнать белую расу. Хачики ибаные
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10k
SuperTroll 19 минут назад
Ждем извинения на камеру? Нет, они не нужны. Просто избить сына шакала до кровавых соплей и отправить в мешке в его аул.
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526
ruslan d 22 минуты назад
Улица Московская ...
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3k
Overlord 22 минуты назад
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14k
Ivan 24 минуты назад
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16k
banzai7 Полчаса назад
Биомусор.
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5k
Тамара Полчаса назад
А полицию вызвать - не судьба?
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3k
Pioner76 45 минут назад
А почему бы и нет. Россияне проглотит как всегда и ничего им не будет.
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2k
Росомаха 46 минут назад
"Твори бардак - мы здесь проездом!"
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4k
Alex 48 минут назад
Черножопая обезьяна во всей красе.
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2k
Сергей Викторович 49 минут назад
Вот прямо интересно, чем дело закончится.
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29k
Ваня 55 минут назад
надо провести селекцию...
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1k
Vergüenza Ajena 56 минут назад
Обезьянки решили порезвиться?
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228
Сергей С Час назад
Макака - сын толпы))
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3k
* You All Час назад
надо наезд разрешить. что там будет то за наезд на обезьяну...штраф максимум. людей там нет,одни [мат] животные
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8k
The Dude Час назад
Жителям Звенигорода надо позвонить в Кондопогу и спросить, как решаются такие проблемы с дикими животными.
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16k
Patmaz Час назад
Полицию слабО было вызвать?
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3k
Василий Афиногенов Час назад
ой мля,ну ибезнациональные вешалки для бороды(в кишлаке или ауле себя так точно не ведут(мрази,овцеёопы!
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