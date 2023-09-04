В Звенигороде кавказцы решили по кайфу поиграть в футбол на дороге

Они перекрыли улицу, врубили громко музыку и играли в футбол, оскорбляя водителей, которые пытались проехать.
Вели они себя крайне безобразно и надменно. Несмотря на поздний час, они на всю громкость включили этническую музыку, орали благим матом, посылали на три буквы местных жителей кто мешал им играть в футбол и делал им замечания на сей счёт. Женщина на видео назвала их ох**вшими, а одного из них ублюдком, который до этого её послал
Они будто провоцировали водителей на драку. Естественного видя, что у них численное большинство никто не стал с ними ввязываться в конфликт, чем они собственно и пользовались, унижая словами посторонних людей
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
- Женщина вмешалась в драку парней возле паба
- Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой
- «Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты
- "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами
- Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле
Лось, сибирский горный козел, овцебык - 80 000 руб.
Кабан, дикий северный олень - 30 000 руб.
Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга - 60 000 руб.
Косули, муфлон, серна - 40 000 руб.
Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака - 200 руб.
там дошло дело до убийства. звери убили двух жителей Кондопоги.
после чего начались старые добрые погромы. валили малый бизнес кавказцев.
в новостях убийство двух жителей Кондопоги назвали "бытовой дракой"
ну вот после этого у местного населения терпение кончилось совсем.
в течении двух суток, если я правильно помню, город был очищен от кавказцев.
так как обычно дон-акадэмик пытался возбухать, но вяло.
чеченской ОПГ (диаспоре) были предъявлены обвинения в убийстве, но она как всегда включили режим "рафик нэвиноват" и всё.
главное, что город был защищен.
плохо, что дошло дело до убийства людей.
вот бы зачищать наши земли от чеченских и дагестанских опг, без доведения до точки кипения.
А поводом стал бытовой конфликт. У людей были поминки и они попросили гостей города вести себя по-тише. На что те ответили грубым отказом. Словесная перепалка переросла в драку. В этой драке местный житель был убит. Вот тут город и поднялся. Зачистили всех...
Народ на разборку двинулся даже из Петрозаводска, ОМОН блокировл дорогу, обходили по лесам.
Я по работе был там через два года после событий и в глаза бросалось отсутствие "приезжих с юга". Потом местные рассказали в чем причина.