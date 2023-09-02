Он просто поднял все цены на все товары до 951 доллара. На кассе покупателю пробивают скидку, и товар покупается уже по нормальной цене. А вот если утащить ту же шоколадку из такого магазина, то можно и реальный срок схлопотать.

“Преступники заходят со своими пакетами для мусора и калькуляторами, а через несколько минут решают украсть в другом месте.”