В солнечной Калифорнии настоящий рай для шоплиферов или по-нашему магазинных воришек. Воровать можно безнаказанно, сколько угодно, но с одним условием - сумма награбленного не должна превышать 950 долларов.
В общем, из магазинов тащат все, что к полу не приколочено, среди бела дня, спокойно без суеты, но стараются за ограничения в цене не выходить.
Даже если охранники пытаются воров задерживают, то максимум надают по шее и заберут награбленное, ведь по местным законам юридически воровство в пределах 950 долларов не является преступлением, за которое человека можно арестовать.
Вот только владельцы магазинов, которые терпят огромные убытки, таким раскладом в корне не согласны.
Хозяин круглосуточного магазина в Лос-Анджелесе Омид Камран придумал отличную идею, благодаря которой вот уже три недели воришки обходят его магазин стороной.
Он просто поднял все цены на все товары до 951 доллара. На кассе покупателю пробивают скидку, и товар покупается уже по нормальной цене. А вот если утащить ту же шоколадку из такого магазина, то можно и реальный срок схлопотать.
“Преступники заходят со своими пакетами для мусора и калькуляторами, а через несколько минут решают украсть в другом месте.”
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Не серьезно. Они там вообще охренели чтоль? Это ж на государственном уровне происходит. Нахрена!?
Хозяева лавки не испугались и дали достойный отпор.
Хотя в основном там воруют не особо отягощенные интеллектом...
По нынешнему курсу, это уже почти под сотку, это можно всю пятерочку вынести