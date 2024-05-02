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Преступность, наркоманы и бомжи: губернатор Калифорнии объявил конкурс на дизайн монеты в $, но оказался не готов к креативу американцев

Преступность, наркоманы и бомжи: губернатор Калифорнии объявил конкурс на дизайн монеты в $, но оказался не готов к креативу американцев

Автор:
02 мая 2024 17:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Гэвин Ньюсом   Калифорния   США   бездомные   конкурс дизайна   монета 1 доллар   
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Предполагалось, что на монете будет что-то из сферы инноваций, однако жители США решили, что нужен реализм.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил общественность помочь в разработке дизайна новой однодолларовой монеты, выпустить которую планируется в 2026 году.


"Калифорния выпускает собственную монету стоимостью 1 доллар, и нам нужна ваша помощь! Какую инновацию вы хотели бы видеть на монете? Присылайте идеи по адресу: coinsubmissions@gov.ca.gov.",- написал Ньюсом, явно не ожидая подвоха.


Избиратели не подкачали. Джим Стэнли, пресс-секретарь республиканцев от Ассамблеи штата, отправил Ньюсому свои идеи в письме, опубликованном в California Globe. Стэнли поделился несколькими вариантами дизайна, в которых подчеркиваются достижения губернатора за время пребывания на своем посту.


"Под вашим смелым руководством Калифорния разработала поистине непревзойденный метод сжигания денег", - написал Стэнли в письме. "В то время как большинство людей сочли бы невозможным потратить 24 миллиарда долларов на бездомных только для того, чтобы увидеть быстрый рост проблемы, вы доказали, что скептики ошибались ".


В предложениях Стэнли на монетах изображены лагеря бомжей в кучах мусора и среди начинающихся пожаров. "Я думаю, что это прекрасно передает суть вещей", - написал автор оригинального дизайна.



Другие пользователи предложили изобразить на монете нелегальных иммигрантов, высокие цены на бензин или наркоманов - значимые достижения штата за последние несколько лет.


Все эти проблемы реальны, а не надуманны, и их обострение связывают именно с личностью губернатора. При администрации Ньюсома в Калифорнии произошел массовый отток городского и сельского населения в другие штаты, такие как Техас и Флорида. Многие эксперты обвиняют в депопуляции отчасти высокие расходы штата на бензин и квартплату, а также налоговую политику Ньюсома — самую высокую в стране. В вину губернатору ставят неуклонно растущие расходы на борьбу с бездомностью при практически нулевом результате.


Рост преступности, риски лесных пожаров и стремительный рост цен на электроэнергию - это тоже о нём, о Ньюсоме.


Невзлюбили губернатора еще в период пандемии, когда заметили, что его слова расходились с делом. Главу региона подловили на праздновании дня рождения в компании многочисленных друзей, тогда как вся Калифорния сидела по домам в изоляции. С тех пор недоверие к Ньюсому лишь растёт, а учитывая тенденции, вряд жители штата изменят своё отношение. Пока же, обсуждая предложение Ньюсома, пользователи замечают, что "конкурс монет кажется совершенно оторванным от реальности и нелепым" на фоне настоящих проблем.

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Метки: Видео   Гэвин Ньюсом   Калифорния   США   бездомные   конкурс дизайна   монета 1 доллар   
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