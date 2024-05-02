Избиратели не подкачали. Джим Стэнли, пресс-секретарь республиканцев от Ассамблеи штата, отправил Ньюсому свои идеи в письме, опубликованном в California Globe. Стэнли поделился несколькими вариантами дизайна, в которых подчеркиваются достижения губернатора за время пребывания на своем посту.

"Под вашим смелым руководством Калифорния разработала поистине непревзойденный метод сжигания денег", - написал Стэнли в письме. "В то время как большинство людей сочли бы невозможным потратить 24 миллиарда долларов на бездомных только для того, чтобы увидеть быстрый рост проблемы, вы доказали, что скептики ошибались ".

В предложениях Стэнли на монетах изображены лагеря бомжей в кучах мусора и среди начинающихся пожаров. "Я думаю, что это прекрасно передает суть вещей", - написал автор оригинального дизайна.