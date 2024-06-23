В США выбрали самую уродливую собаку 2024 года

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет и «отмечает недостатки, которые делают всех собак особенными и уникальными», говорится на его веб-сайте.

Победителем стал 8-летний пекинес по кличке Wild Thang (1 фото). В детстве он перенёс чумку, из-за которой у него перестали расти зубы и появился странный вид.

Он пять раз участвовал в предыдущих соревнованиях на звание самой уродливой собаки в мире, но это его первая победа.