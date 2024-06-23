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В США выбрали самую уродливую собаку 2024 года

В США выбрали самую уродливую собаку 2024 года

Автор:
23 июня 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Калифорния   США   конкурс   самая уродливая собака в мире   собаки   
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В Калифорнии завершился ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире», и пятёрка финалистов буквально выглядит как мы в конце рабочей недели.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет и «отмечает недостатки, которые делают всех собак особенными и уникальными», говорится на его веб-сайте.


Победителем стал 8-летний пекинес по кличке Wild Thang (1 фото). В детстве он перенёс чумку, из-за которой у него перестали расти зубы и появился странный вид. 


Он пять раз участвовал в предыдущих соревнованиях на звание самой уродливой собаки в мире, но это его первая победа.

В прошлом году он занял второе место, но этоь год для него стал более удачным.

Он и его хозяйка выиграли $5000 и участие в телешоу.

Пёсель, конечно, колоритный, но и противники у него были весьма достойные.


14-летний мопс по кличке Рим занял второе место и получил приз в размере 3000 долларов. Это было первое участие Рима в конкурсе.

Занявшая третье место Дейзи Мэй - 14-летняя собака, которая сейчас наслаждается своей жизнью, но поначалу ей было не так-то легко. В возрасте двух лет она пережила тяжелые времена, и за эти годы потеряла волосы, зубы и зрение. Говорили, что она также жила в кошачьей банде.


На протяжении всей своей жизни собака бросала вызов обстоятельствам и обрела любящую семью.

14-летняя смесь брюссельского гриффона и мопса по кличке Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри не получил приза в этом году во время своего дебюта на мероприятии, но является официальным талисманом местного фургона с мороженым в Петалуме и часто появляется на местных вечеринках по случаю дня рождения, а также на молодежных спортивных мероприятиях.

Пес по кличке Зигги Девито.

Еще один участник конкурса — пес по кличке Каденс II.

Согласно конкурсу, речь идет не о том, чтобы высмеивать "уродливых" собак, а о том, чтобы "развлечься с замечательными персонажами и показать миру, что эти собаки действительно красивы".



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Метки: Видео   Калифорния   США   конкурс   самая уродливая собака в мире   собаки   
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