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Ситуации из метро, после которых остался неприятный осадочек

Ситуации из метро, после которых остался неприятный осадочек

Автор:
02 августа 2023 08:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в метро   интересно   история из метро   прикольно   случай в метро   фото   
1889
15

Говорят, что метро - самый практичный и удобный транспорт. Однако внутри бывает полно фриков. Пользователи рассказали истории, которые случились с ними в подземке - и не все они классные.

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А какие с вами приключались ситуации в метро?

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Метки: в метро   интересно   история из метро   прикольно   случай в метро   фото   
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59k
Александр 24 минуты назад
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Насчет п. 10.
В таких случаях просто отвечайте "можете подать на меня в суд".
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20k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Десятый год хомяков воруют, пора б уже условному рефлексу у грабителей выработаться... Или они целенаправленно хомяков воруют?
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56k
zloykoyot Час назад
"Когда пропустила тренажёрку" Да не, скорее сжигает калории перед тем как заточит то, что в макдаковском пакете.
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