Ситуации из метро, после которых остался неприятный осадочек

1889
15
Говорят, что метро - самый практичный и удобный транспорт. Однако внутри бывает полно фриков. Пользователи рассказали истории, которые случились с ними в подземке - и не все они классные.
×
×
А какие с вами приключались ситуации в метро?
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
В таких случаях просто отвечайте "можете подать на меня в суд".