Пёс понял, что зашёл в опасный район

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Пёс забрёл в чужой район и был застигнут врасплох представителями семейства кошачьих. Несколько членов пушистой банды начали окружать чужака.
Прохожий запечатлел непростой момент из жизни четвероногого друга человека.
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