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Пёс понял, что зашёл в опасный район

Пёс понял, что зашёл в опасный район

Автор:
01 сентября 2023 14:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   кошки   район   собака   
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Пёс забрёл в чужой район и был застигнут врасплох представителями семейства кошачьих. Несколько членов пушистой банды начали окружать чужака.

Прохожий запечатлел непростой момент из жизни четвероногого друга человека.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   кошки   район   собака   
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21  комментарий
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
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33k
Fat Lynx 53 минуты назад
Догхантеры сбежались...
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30k
Serg2001 58 минут назад
Классический гоп-стоп...)
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Vadim Voronin Serg2001 51 минуту назад
Кот-стоп)
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
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77
Pyramid Head Час назад
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1k
Антон Час назад
Пёсель писец перемохал.: "Да [мат]*ный навигатор, куда завёл!"
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
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tayrt Час назад
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Konst Час назад
Жалко этого добряка)))
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
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kca-opa 2 часа назад
Опущенный какой-то, вот-бы мой второй кобель радовался, столько дичи и прям рядом, только шкурки собирай
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3k
kuchipachi 2 часа назад
-эй, ты с какого района?
-телефон есть позвонить?
-а семки?
-а если найдём?
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