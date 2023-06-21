16 эмоциональных кричащих котов

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Подборка котиков, чьё протяжное мяуканье при желании можно услышать даже через экран.
Животные не могут общаться с нами словами, они делают это при помощи звуков, которые разнятся в зависимости от видовой принадлежности. Посредством мяуканья кошки говорят нам о том, что голодны, хотят поиграть, просят оставить их в покое или сообщают о том, что их что-то беспокоит. А порой они просто кричат, чтобы выразить свою эмоцию.
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«Мне очень повезло, что у меня есть собственный крошечный спасатель. Только вместо того, чтобы пытаться спасти меня, он кричит на меня в ужасе... все время»
«Это Муфаса. Он чемпион мира по мяуканью и к тому же очень пушистый. Я называю это „высказыванием обид“. У него их много»
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