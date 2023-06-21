16 эмоциональных кричащих котов

Животные не могут общаться с нами словами, они делают это при помощи звуков, которые разнятся в зависимости от видовой принадлежности. Посредством мяуканья кошки говорят нам о том, что голодны, хотят поиграть, просят оставить их в покое или сообщают о том, что их что-то беспокоит. А порой они просто кричат, чтобы выразить свою эмоцию.