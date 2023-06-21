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Сообщество Без кота и жизнь не та 1631 пост • 472 подписчика подписаться
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16 эмоциональных кричащих котов

16 эмоциональных кричащих котов

Автор:
21 июня 2023 07:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   коты   крик   мяуканье   
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Подборка котиков, чьё протяжное мяуканье при желании можно услышать даже через экран.

Животные не могут общаться с нами словами, они делают это при помощи звуков, которые разнятся в зависимости от видовой принадлежности. Посредством мяуканья кошки говорят нам о том, что голодны, хотят поиграть, просят оставить их в покое или сообщают о том, что их что-то беспокоит. А порой они просто кричат, чтобы выразить свою эмоцию.

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Метки: Видео   Прикол   животные   коты   крик   мяуканье   
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