В Санкт-Петеребурге готовятся отпустить ещё одну спасённую нерпу на волю

В июне сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих уже выпустили на волю двух детёнышей нерпы, спасённых весной. Теперь пришёл черёд ещё одной малышки, которую спасли у реки Бурная.
Весной малышка нерпы была найдена у реки Бурная. Нерпа была истощена и ей срочно требовалась помощь. Посмотрите, какая она была исхудавшая!
Малышка ждала спасателей рядом с лодкой. Местные жители подкармливали её как могли, но ей требовалась помощь ветеринаров.
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Теперь нерпочка из реки Бурная отъелась и готова к выпуску на волю. Она уже достигла достаточной степени упитанности, необходимой для самостоятельной жизни.
Совсем скоро её отпустят на волю. Ежегодно в Центр реабилитации морских млекопитающих поступают десятки детёнышей нерп, которые нуждаются в помощи.
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