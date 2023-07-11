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В Санкт-Петеребурге готовятся отпустить ещё одну спасённую нерпу на волю

В Санкт-Петеребурге готовятся отпустить ещё одну спасённую нерпу на волю

Автор:
11 июля 2023 10:22
Сообщество : Животные
Метки: Нерпа   Питомцы   Санкт-Петеребург   животные   интересное   милота   фото   
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В июне сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих уже выпустили на волю двух детёнышей нерпы, спасённых весной. Теперь пришёл черёд ещё одной малышки, которую спасли у реки Бурная.

Весной малышка нерпы была найдена у реки Бурная. Нерпа была истощена и ей срочно требовалась помощь. Посмотрите, какая она была исхудавшая!

Малышка ждала спасателей рядом с лодкой. Местные жители подкармливали её как могли, но ей требовалась помощь ветеринаров.

Теперь нерпочка из реки Бурная отъелась и готова к выпуску на волю. Она уже достигла достаточной степени упитанности, необходимой для самостоятельной жизни.

Совсем скоро её отпустят на волю. Ежегодно в Центр реабилитации морских млекопитающих поступают десятки детёнышей нерп, которые нуждаются в помощи.

Источник:

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Метки: Нерпа   Питомцы   Санкт-Петеребург   животные   интересное   милота   фото   
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1  комментарий
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Garpia121 Час назад
Вопрос, сможет ли она теперь сама выжить в дикой природе? Навыков нет, людей не боится.
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