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Почему в Австралии хотят отстреливать кенгуру

Почему в Австралии хотят отстреливать кенгуру

Автор:
16 мая 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бедствие   в мире   животные   кенгуру   кошмар   мясо   фото   
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Или как кенгуру превратились из символа Австралии в стихийное бедствие.

Кенгуру абсолютно у всех ассоциируется с Австралией и давно считается национальным животным страны. Однако в последние годы это не просто символ зеленого континента, это настоящее стихийное бедствие. Недавно местные экологи предложили весьма жесткий способ борьбы с этим бедствием: сокращать численность сумчатых они предлагают, отстреливая их. Так чем же кенгуру не угодили местным властям?

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Дело в том, что на самом маленьком континенте планеты сумчатых живет больше, чем людей. Эксперты предполагают, что в ближайшее время их численность еще увеличиться до 60 млн особей. Для сравнения, численность Австралии — 25,8 млн человек. Кенгуру давно стали катастрофой для местных фермеров: они уничтожают посевы, вредят сельскому хозяйству и конкурируют с домашним скотом. Кенгуру в стране настолько много, что на аварии с участием кенгуру приходится 80 % от всех ДТП с животными. На самом деле у водителя должна быть очень хорошая реакция, чтобы увернуться от сумчатого.

Экологи предлагают бороться с численностью кенгуру кардинально: недавно в стране предложили намеренно отстреливать сумчатых. Свое решение эксперты ни считают мудрым и весьма гуманным. Дело в том, что во время последней засухи многие кенгуру погибли от голода: в некоторых районах их численность сократилась на 80 %. Бедные животные в поисках еды заходили в общественные туалеты и ели бумагу, а некоторые просто лежали на дорогах, ожидая печальную участь.

На самом деле разрешение на отстрел сумчатых в Австралии давно действует, а мясо животных поставляется не только на местные рынки, идет оно и на импорт. Так, Россия до 2009 года была главным импортером кенгурятины, пока на это мясо не ввели запрет. Возможно, мы все ели кенгурятину, и даже об этом не подозревали: мясо из Австралии активно использовали в производстве колбас и сосисок.

В ближайшее будущее на континенте ожидается очередной бум рождаемости среди кенгуру. Именно по этой причине экологи и предлагают крайние меры, чтобы сократить их численность и не давать им мучиться от голода.

Против таких кардинальных мер выступают зоозащитники, считая их слишком жесткими. Особенно они раскритиковали предложение экологов смотреть на животных как на ресурс: использовать мясо в пищу, а кожу — в производстве одежды и аксессуаров.

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Метки: Австралия   бедствие   в мире   животные   кенгуру   кошмар   мясо   фото   
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3  комментария
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10k
Летучий Мыш Час назад
С разве это что то новое? Их же и так отстреливали и шкуры использовали. И лапки в сувенирных лавках продавались.
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9k
Garpia121 41 минуту назад
Это не кенгуру много, а двуногих.
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43k
Валерий Час назад
что то я ни разу не видел в составе колбасы или сосисок кенгурятины, да и цена тогда должна быть бросовая--дешевле свинины и курятины
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