Почему в Австралии хотят отстреливать кенгуру

В ближайшее будущее на континенте ожидается очередной бум рождаемости среди кенгуру. Именно по этой причине экологи и предлагают крайние меры, чтобы сократить их численность и не давать им мучиться от голода.

Против таких кардинальных мер выступают зоозащитники, считая их слишком жесткими. Особенно они раскритиковали предложение экологов смотреть на животных как на ресурс: использовать мясо в пищу, а кожу — в производстве одежды и аксессуаров.