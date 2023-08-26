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Абсолютно белая пума появилась на свет. Это очень трогательные кадры

Абсолютно белая пума появилась на свет. Это очень трогательные кадры

Автор:
26 августа 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: альбинос   белая пума   в мире   животные   зоопарк   пума   удивительно   фото   
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В зоопарке Томаса Белта в Никарагуа (Центральная Америка) родилась пума-альбинос. Пол малыша пока неизвестен. Ветеринар зоопарка Карлос Молина рассказал журналистам, что сейчас в мире живут всего четыре белые пумы, и новенький детёныш — одна из них.

Всего в помёте три котёнка, другие два бежевые с пятнами. Взрослые пумы уже без пятен, их окрас обычно бежевый или коричневый. Мать с детёнышами пока держат в герметичной клетке, чтобы оградить её от стресса и чужеродных запахов.

Если мать перепутает человеческие запахи с запахами котят, она может напасть на них. Отец живёт в отдельном вольере, чтобы он не навредил малышам. Посетителям их собираются показать, когда им исполнится три месяца.

Белый детёныш здоров и хорошо кушает, рассказал ветеринар. Он добавил, что пумы-альбиносы очень чувствительны к солнечному свету и требуют внимательного ухода.

Пумы обитают на большой территории Северной и Южной Америк. Это четвёртый по величине представитель семейства кошачьих в мире и второй в Америке; крупнее неё только тигр, лев и ягуар. Наряду с ягуарунди, пумы — единственные американские кошки, которые окрашены однотонно; отсюда научное название этого вида Puma concolor («одноцветный»).

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Метки: альбинос   белая пума   в мире   животные   зоопарк   пума   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Звёздный князь 4 минуты назад
Да уж... Природа тоже иногда Фотошопом балуется.
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