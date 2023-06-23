15 раз люди натолкнулись на кошмарные вещи, созданные матерью-природой

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Иногда за природой лучше наблюдать на расстоянии.
Давайте признаемся, далеко не всегда встречи с природой эстетически приятны: насекомые, пробравшиеся в наши дома, птицы, кричащие жутким голосом, или ветер, способный свалить дерево прямо на автомобиль. Посмотрите нашу коллекцию, доказывающую, что иногда природа хороша именно на расстоянии.
Когда безобидное катание на лодке обернулось кошмаром
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Кажется, скоро что-то произойдет
Старые сухие листья алоэ, выброшенные на берег
Сом, проглотивший броненосца
Муха Добсона — крупнейшее насекомое планеты
Рот миноги вблизи: эти паразитические существа присасываются к рыбе и могут достигать метра в длину
Миноги имеют промысловую ценность, так что их даже едят.
Многоножка обнимает своих деток
Муравьи поднимают перчатку на фонарный столб
Орлу что-то не понравилось
Лучший охранник дома
Черепаха, неожиданно подплывшая к лодке
Трещина в земле
Змеи пробрались в кладовку за яйцами
Осы выбираются из головы садовой скульптуры
Банановый цветок, в котором можно увидеть человекоподобного монстра
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