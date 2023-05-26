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Олень Давида – чужой среди своих

Олень Давида – чужой среди своих

Автор:
26 мая 2023 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Характеристика   вид   милу   олень Давида   особенность   популяция   признак   содержание   уникальность   
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Сложно сказать, как эти животные ведут себя в естественной среде. Поскольку после исчезновения в дикой природе оставшиеся немногочисленные особи обитают только в основных зоопарках мира.

Олень Давида получил своё название в честь зоолога Армана Давида, исследовавшего жизнь последнего дикого стада в Китае, где жили эти копытные, и приложившего максимум усилий, чтобы его сохранить. Сами китайцы используют для обозначения этого создания забавное словечко «си-пу-сян». Которое переводится как «ни один из четырёх». Поскольку олень демонстрирует признаки сразу четырёх животных – коровьи копыта, верблюжью шею, оленьи рога и ослиный хвост.

Собственно, рога – самый яркий элемент оленьего образа у этих экземпляров нестандартные. Их отростки почти всегда растут по направлению назад в отличие от собратьев по цеху. А ещё они ухитряются менять рожки каждые полгода. Сначала ветвистая конструкция отращивается с лета до осени. А второй раз приходится на начало зимы.

А ещё у этих олешек не только отростки рожек назад. Но и шерсть наоборот. В том смысле, что на спине и шее она растет по направлению не от головы к хвосту, а в обратную сторону. В связи с этим животные не особенно любят поглажку, ведь по сложившейся традиции люди пытаются гладить их против шерсти, что вызывает у оленей дискомфорт и недовольство.

Вершина абсурдности образа «си-пу-сян» – хвост. Он опять же значительно отличается от стандартного зеркальца, может достигать полуметра в длину, снабжён кокетливой кисточкой. А ещё олени Давида ухитряются лихо сворачивать его колечком.

Если бы милу (ещё одно название оленей) не были абсолютными травоядными, можно подумать, что копытные состоят в родстве с крокодилами. Очень уж любят подолгу торчать в воде и получают от плавания истинное удовольствие. Кстати, у самцов есть интересный бзик: они любят украшать рога водорослями и другой растительностью, орудуя в высокой траве и кустах.

Специфическая форма копыт выдаёт в олешках любителей шастать по труднопроходимой болотистой местности. За внимание самок в брачный период самцы бьются не только впечатляющими рогами, но делают соперникам кусь и даже лягаются. В период спаривания самцы почти перестают есть, уделяя время исключительно барышням. Но потом быстро восстанавливают дефицит массы тела. Оленята появляются на свет спустя 288 дней – милые, пятнистые и не отличающиеся от другой оленьей малышни.

Милу – наглядный пример того, как важно сохранять в неволе популяции исчезающих видов, чтобы редкие животные не пропали навсегда с лица Земли, как это уже многократно случалось.

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Метки: Животное   Характеристика   вид   милу   олень Давида   особенность   популяция   признак   содержание   уникальность   
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