Олень Давида – чужой среди своих

А ещё у этих олешек не только отростки рожек назад. Но и шерсть наоборот. В том смысле, что на спине и шее она растет по направлению не от головы к хвосту, а в обратную сторону. В связи с этим животные не особенно любят поглажку, ведь по сложившейся традиции люди пытаются гладить их против шерсти, что вызывает у оленей дискомфорт и недовольство.