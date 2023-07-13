Макросъёмка микролиц знакомых незнакомцев

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Насекомые – это существа, к которым основная масса людей относится настороженно и с опаской. Даже если не укусят, больно уж страшные.
Ну, мы на их насекомий взгляд тоже далеко не красавцы. А местами вполне себе монстры. Всё дело в ракурсе. И это наглядно доказывают фото насекомых, на которых эти создания смотрятся космическими, мистическими и сказочными.
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Не насекомое, но выглядит тоже очень завораживающе.
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