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Макросъёмка микролиц знакомых незнакомцев

Макросъёмка микролиц знакомых незнакомцев

Автор:
13 июля 2023 16:35
Сообщество : Животные
Метки: вид   внешность   глаза   голова   завораживающе   интересно   насекомое   необычно   съёмка   фото   
898
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Насекомые – это существа, к которым основная масса людей относится настороженно и с опаской. Даже если не укусят, больно уж страшные.

Ну, мы на их насекомий взгляд тоже далеко не красавцы. А местами вполне себе монстры. Всё дело в ракурсе. И это наглядно доказывают фото насекомых, на которых эти создания смотрятся космическими, мистическими и сказочными.

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Не насекомое, но выглядит тоже очень завораживающе.

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Метки: вид   внешность   глаза   голова   завораживающе   интересно   насекомое   необычно   съёмка   фото   
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