Обладатели самой необычной шерсти на планете

А так густо населена шёрстка по той простой причине, что её обладатель полностью оправдывает своё название. Речь о ленивце, в плотном и густом мехе которого обитают не какие-то там блохи, а целые бабочки-огнёвки. Жили бы и другие, но внутрь проникнуть трудно.