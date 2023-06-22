Обладатели самой необычной шерсти на планете

Без шерсти им никуда: и греет, и от солнца защищает, и маскировке способствует. И об эстетической составляющей забывать нельзя.
Но среди многообразия наших меньших шерстяных братьев есть совершенно выдающиеся, покров которых заслуживает отдельного рассмотрения.
Овцебык – могучий представитель северных областей может похвастаться самой длинной шерстью. Длина шерстинок достигает метра.
А ещё и у него поразительно тёплый и при этом нежный подшёрсток, позволяющий животным спокойно переносить температурный режим до -50 градусов.
А так густо населена шёрстка по той простой причине, что её обладатель полностью оправдывает своё название. Речь о ленивце, в плотном и густом мехе которого обитают не какие-то там блохи, а целые бабочки-огнёвки. Жили бы и другие, но внутрь проникнуть трудно.
А ещё на поверхности обитают целые колонии сине-зелёных водорослей. Их признанный лентяюга использует как запас белка, за которым не надо никуда ходить. Лизнул лапу – наелся и поправил здоровье.
Явный лидер по этой характеристике – чудесная собака породы комондор. Она же венгерская овчарка. По мере взросления мягкие кудряшки щенка самостоятельно завиваются в своего рода шнурки-дреды, с которыми взрослый пёс живёт до конца жизни.
Необычная шерсть требует ухода во избежание сбивания прядей в один сплошной колтун. Вес шубки комондора может достигать 7 кг.
И чемпионом в этой номинации неожиданно стала птица, а не зверь. Шерстью оперение китайской шёлковой курицы можно назвать с натяжкой, но перьями одеяние тоже не назовёшь из-за отсутствия стержня.
То есть курочки меховые и очень нежные на ощупь.
Считается, что причина появления кошек породы лаперм – случайное скрещивание. В результате которого и появились мурлыки с видом только что выбравшихся из душа и небрежно подсушенных полотенцем ангелов.
Порода представлена длинношёрстной и короткошёрстной разновидностями. За исключением необычной шубки в остальном кошки ничем не отличаются от своих собратьев.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет