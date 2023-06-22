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Обладатели самой необычной шерсти на планете

Обладатели самой необычной шерсти на планете

Автор:
22 июня 2023 16:12
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Покров   вид   необычность   особенность   отличие   птица   уникальность   шерсть   
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Без шерсти им никуда: и греет, и от солнца защищает, и маскировке способствует. И об эстетической составляющей забывать нельзя.

Но среди многообразия наших меньших шерстяных братьев есть совершенно выдающиеся, покров которых заслуживает отдельного рассмотрения.

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Овцебык – могучий представитель северных областей может похвастаться самой длинной шерстью. Длина шерстинок достигает метра.

А ещё и у него поразительно тёплый и при этом нежный подшёрсток, позволяющий животным спокойно переносить температурный режим до -50 градусов.

А так густо населена шёрстка по той простой причине, что её обладатель полностью оправдывает своё название. Речь о ленивце, в плотном и густом мехе которого обитают не какие-то там  блохи, а целые бабочки-огнёвки. Жили бы и другие, но внутрь проникнуть трудно.

А ещё на поверхности обитают целые колонии сине-зелёных водорослей. Их признанный лентяюга использует как запас белка, за которым не надо никуда ходить. Лизнул лапу – наелся и поправил здоровье.

Явный лидер по этой характеристике – чудесная собака породы комондор.  Она же венгерская овчарка. По мере взросления мягкие кудряшки щенка самостоятельно завиваются в своего рода шнурки-дреды, с которыми взрослый пёс живёт до конца жизни.

Необычная шерсть требует ухода во избежание сбивания прядей в один сплошной колтун. Вес шубки комондора может достигать 7 кг.

И чемпионом в этой номинации неожиданно стала птица, а не зверь. Шерстью оперение китайской шёлковой курицы можно назвать с натяжкой, но перьями одеяние тоже не назовёшь из-за отсутствия стержня.

То есть курочки меховые и очень нежные на ощупь.

Считается, что причина появления кошек породы лаперм – случайное скрещивание. В результате которого и появились мурлыки с видом только что выбравшихся из душа и небрежно подсушенных полотенцем ангелов.

Порода представлена длинношёрстной и короткошёрстной разновидностями. За исключением необычной шубки в остальном кошки ничем не отличаются от своих собратьев.

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Метки: Животное   Покров   вид   необычность   особенность   отличие   птица   уникальность   шерсть   
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11k
Zемляк 41 минуту назад
Самая невидимая шерсть
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Serg2001 Полчаса назад
Интересно, как пахнет этот комондор после прогулки в сырую погоду?...)
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