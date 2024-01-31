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Музыкант создал видео-портал для животных, которые часто остаются в одиночестве

Музыкант создал видео-портал для животных, которые часто остаются в одиночестве

Автор:
31 января 2024 16:19
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Видео   животные   интересное   кошки   милота   собаки   фото   
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Теперь котики и собачки не будут скучать, сидя дома, пока хозяева на работе.

Амман Ахмед и Рикардо Энрикес придумали сервис, который проигрывает ролики и музыку для животных. Оставаясь в одиночестве, животные часто грустят и пакостят в доме от скуки. Но создатели

Relax My Cat и Relax My Dog уверяют, что их сервис поможет избежать этого.

Существует два адреса: для кошек и для собак. Хозяевам предлагается включить видео-ролик, который бесконечно будет проигрывать выбранную музыку. Есть несколько видов музыки: для снятия стресса, успокаивающая и облегчающая одиночество. Создатели уверяют, что после такого развлечения животные будут оставаться дома с удовольствием.

Уточняется, что исследования проводились 7 лет. За это время учёные смогли выявить идеальные звуки, которые могут поднять настроение или успокоить животное.

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Метки: Ynews   Видео   животные   интересное   кошки   милота   собаки   фото   
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1  комментарий
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21k
kσρβγς 43 минуты назад
Охренеть новинка... я в 90-х еще покупал видеокассеты для собак - природа,птички-рыбки, фсетакоэ... Неплохо работало, кста... Тагшта ничего нового ребятки не придумали...
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