Музыкант создал видео-портал для животных, которые часто остаются в одиночестве

Теперь котики и собачки не будут скучать, сидя дома, пока хозяева на работе.
Амман Ахмед и Рикардо Энрикес придумали сервис, который проигрывает ролики и музыку для животных. Оставаясь в одиночестве, животные часто грустят и пакостят в доме от скуки. Но создатели
Relax My Cat и Relax My Dog уверяют, что их сервис поможет избежать этого.
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Существует два адреса: для кошек и для собак. Хозяевам предлагается включить видео-ролик, который бесконечно будет проигрывать выбранную музыку. Есть несколько видов музыки: для снятия стресса, успокаивающая и облегчающая одиночество. Создатели уверяют, что после такого развлечения животные будут оставаться дома с удовольствием.
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Уточняется, что исследования проводились 7 лет. За это время учёные смогли выявить идеальные звуки, которые могут поднять настроение или успокоить животное.
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