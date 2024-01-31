Музыкант создал видео-портал для животных, которые часто остаются в одиночестве

Амман Ахмед и Рикардо Энрикес придумали сервис, который проигрывает ролики и музыку для животных. Оставаясь в одиночестве, животные часто грустят и пакостят в доме от скуки. Но создатели

Relax My Cat и Relax My Dog уверяют, что их сервис поможет избежать этого.