45 случаев, когда проиграл в продуктовую лотерею

Автор:
10 января 2024 13:43
Порой удача отворачивается даже в самых обычных делах. Например, не везёт с покупкой продуктов. То производители обманывают, то сама природа издевается.
2. "Я слышал о двойном желтке, но никогда не видел его полное отсутствие"
3. Батончик Kitkat без вафли
5. "Мы всё равно его съели"
8. "Не съедобно, но всё равно прикольно. 16 дополнительных формочек"
10. Обделили шоколадным кремом
11. "Кто-то приложил палец к моему батончику"
12. "Этот бекон самый худший из всех, что я видел"
18. Ни крема, ни ещё одного печенья
21. Всего 5 штук и маленький кусочек
23. "Я чувствую себя оскорблённым"
24. Мини-тортилья в подарок?
26. Одна из них жалко выглядит
27. Вишнёвая среди яблочных
29. Плитка шоколада превратилась в порошок
30. Такой вот лёд в газировке
31. "Роскошный горячий шоколад"
32. И всего одна изюминка
33. Только одна конфета?!
34. Пирожное оказалось слишком маленьким
36. Большая яблочная соломинка, но без вкуса, в отличие от остальных
38. "Так хотелось пожевать манго"
40. И это пончики Dunkin Donuts?
42. Такое вот разнообразие вкусов
45. "Нашёл в пачке Skittles конфету вдвое меньше обычной. Чем я это заслужил?"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Когда варил, скорлупа треснула.
Ну здесь то чем не доволен? Что не купил вафлю по цене шоколада?