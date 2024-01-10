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45 случаев, когда проиграл в продуктовую лотерею

45 случаев, когда проиграл в продуктовую лотерею

Автор:
10 января 2024 13:43
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Жизнь   Юмор   неудача   продукты   ситуация   
1934
46

Порой удача отворачивается даже в самых обычных делах. Например, не везёт с покупкой продуктов. То производители обманывают, то сама природа издевается.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Жизнь   Юмор   неудача   продукты   ситуация   
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7  комментариев
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3k
RaiJu 2 часа назад
Какое бл.дь горе, как теперь жить?
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52
Andrzej 38 минут назад
Что не так с жёлтым арбузом ? Это сорт такой.
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14k
Евгений Час назад
19. "Нашёл пустое яйцо"

Когда варил, скорлупа треснула.
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Комментарий к фото
Арбуз без семечек. В чем проблема?
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14k
Евгений Час назад


Ну здесь то чем не доволен? Что не купил вафлю по цене шоколада?
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
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