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Поезжай в отпуск, говорили они, будет весело, говорили они: люди, которые хотели сделать удачное фото и облажались

Поезжай в отпуск, говорили они, будет весело, говорили они: люди, которые хотели сделать удачное фото и облажались

Автор:
24 марта 2024 09:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Юмор   неудача   неудачные фото   отпуск   путешествия   ужасные фото из отпуска   фейлы   
2965
36

Не секрет, что многие ездят в отпуск отчасти для того, чтобы потом похвастаться красивыми фотографиями в соцсетях. Однако иногда этот план терпит полный крах, и при взгляде на получившиеся снимки хочется то ли смеяться, то ли плакать.

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30. Парень взял недельный отпуск, чтобы подняться на гору Килиманджаро и собрать деньги на благотворительность. Гид успел один раз сфотографировать его на вершине, прежде чем телефон умер

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудача   неудачные фото   отпуск   путешествия   ужасные фото из отпуска   фейлы   
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9  комментариев
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2k
Dimon 59 минут назад
Ну тут не угадаешь, как повезёт)) Многие распиаренные достопримечательности на деле оказываются далеки от идеала! Я лично именно по этой причине не еду в Лондон и Париж. Не хочу разочаровываться. Пусть хоть в моих представлениях там по улицам гуляют Делон, Матье и Шерлок Холмс с Ватсоном, а не чернож.опые обезьяны и арабы!
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36k
Teodor Полчаса назад
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4k
sailor_cool 38 минут назад
кто мне объяснит, зачем нужно делать фото с моной лизой?
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96k
Доктор Джонс Час назад
У меня одного дежавю?
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19k
banzai7 Час назад
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809
Шурман 2 часа назад
Примерно в 18 году попросил мать нас сфоткать в городе ведьм в Вельсальм :) я конечно понимаю что мать не умеет фотографировать но памятник ведьмы получился очень хороший :) хорошо хоть не полетела :)
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1266 постов (1192 в горячем)

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