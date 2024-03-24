Не секрет, что многие ездят в отпуск отчасти для того, чтобы потом похвастаться красивыми фотографиями в соцсетях. Однако иногда этот план терпит полный крах, и при взгляде на получившиеся снимки хочется то ли смеяться, то ли плакать.