2965
36
Не секрет, что многие ездят в отпуск отчасти для того, чтобы потом похвастаться красивыми фотографиями в соцсетях. Однако иногда этот план терпит полный крах, и при взгляде на получившиеся снимки хочется то ли смеяться, то ли плакать.
1. "Попытался сегодня сделать панорамный снимок Эйфелевой башни, вышло на удивление хорошо"
×
×
7. "Я сделал это фото несколько дней назад, и только сейчас заметил этого чувака, а это фото будет в моей книге Туристической ассоциации"
8. "Пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который предложил нас сфотографировать, что он закрывает объектив пальцем"
13. "Поднялся на вершину самой высокой горы Северной Европы на высоте 2,5 километров и сделал эту фотографию"
17. "Мы целую вечность прождали, пока толпа рассосется, чтобы сделать фото, а потом произошло это"
19. "На первом фото я в розовом мое Галеразамбы 2 года назад. На следующем фото то, как оно выглядит в 2021 году"
20. "Мы прошли 3 часа, чтобы сделать красивое фото нашего родного города. Наш город слева"
25. "Проехал почти 300 миль (480 км) до самой северной точки Вьетнама, чтобы увидеть Китай — вот этот вид"
26. "Жена сфотографировала меня с ламой vs. Я сфотографировал ее. Когда зад ламы становится твоей новой прической"
27. "Проделал весь этот путь из Великобритании в Германию, чтобы сфотографировать Чертов мост, но когда я до него добрался..."
"Ожидания / Когда я туда приехал"
30. Парень взял недельный отпуск, чтобы подняться на гору Килиманджаро и собрать деньги на благотворительность. Гид успел один раз сфотографировать его на вершине, прежде чем телефон умер
32. "Попросил девушку использовать последний кадр пленки, чтобы сфотографировать меня на фоне гор"
33. "Проехал 10 000 километров, чтобы увидеть полное солнечное затмение в Чили. Сильный дождь и низкая облачность полностью заблокировали вид"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 не самых приятных ситуаций во время отпуска
- 15 ситуаций, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу
- 24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск
- Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла
- 35 путешественников, которые хотели сделать удачное фото и облажались
Новости партнёров