Мы все через это проходили. Тщательно спланировали отпуск, а все пошло наперекосяк. Задержка рейса, потеря багажа или тот случай, когда "уютное жилье на берегу моря" оказывается обманом. Однако не только красивые закаты, чистое море и вкусная еда делают путешествие незабываемым. Порой именно неожиданные приключения, которые называют "неудачами", дарят непередаваемые эмоции.
1. "Я поднимался на гору в жаркую погоду. На вершине обезьяна украла у меня воду и выпила ее у меня на глазах"
3. "Я только что вернулась из Исландии. Просматривала свои фотографии и обнаружила лучшую фотобомбу"
4. "Во время семейного отпуска в Шотландии мы потратили два часа на поход к знаменитой пещере, ожидая увидеть совершенно другое"
6. Она была так взволнована романтической экскурсией по каналам Амстердама, что не спала всю ночь
18. "В первый вечер отпуска мы раздвинули диван-кровать для детей и услышали громкий хруст. Это был iPhone сына"
22. Когда арендованный автомобиль ломается, и вам присылают эвакуатор, но эвакуатор ломается и нуждается в собственном эвакуаторе
27. "Во время медового месяца в Греции мой муж попал в аварию на мопеде, двигаясь со скоростью 16 км/ч. Он получил перелом запястья в двух местах, вывих плеча и сотрясение мозга"
28. "Поехал за границу и взял с собой дрон. Я поднялся на вершину этого холма и понял, что забыл дома батарейки"
29. "Добрались до вершины горы и увидели, что парень, который должен был упаковать еду, взял только 4 обугленные сосиски"
36. "Моя дочь получила круиз в качестве подарка на выпускной. Вчера ее судно застряло в иле. Сегодня их должны отбуксировать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- 20 случаев, когда все пошло не по плану
Наверняка, каждый сталкивался с ситуацией, когда тщательно спланированный отпуск внезапно шёл не по плану. Задержка рейса, потеря багажа, "уютное жилье на берегу моря", которое в результате ...