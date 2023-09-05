25 забавных кадров, которые демонстрируют отпускные злоключения

Наверняка, каждый сталкивался с ситуацией, когда тщательно спланированный отпуск внезапно шёл не по плану. Задержка рейса, потеря багажа, "уютное жилье на берегу моря", которое в результате ...