Эта простая, но эффективная конструкция спасет дом от наводнения

Казалось бы, простая идея, но когда в 2016 году житель Техаса Рэнди Вагнер поставил такую дамбу вокруг своего дома, соседи приняли его за умалишенного. Рэнди проделал долгий путь до Луизианы, чтобы забрать AquaDam. Для заполнения трубы ему потребовалась помощь двух человек, но труды того стоили. Когда река Бразос разлилась, его дом остался сухим.

"Меня считали сумасшедшим. Все проходили мимо и смеялись надо мной. Но сегодня их действительно впечатлила эта дамба", - рассказывал Рэнди в выпуске местных новостей.