Эта простая, но эффективная конструкция спасет дом от наводнения

В связи с участившимися экстремальными погодными условиями все больше домовладельцев сталкиваются с угрозой наводнений. Традиционно для защиты от воды используются мешки с песком, но есть и другая, менее трудоемкая альтернатива, которая доказала свою эффективность. AquaDam - это большие трубы из пластика, которые при заполнении водой создают барьер, сдерживающий паводковые воды.
AquaDam - это инновационный барьер от наводнений, который представляет собой заполненную водой пластиковую трубу
Казалось бы, простая идея, но когда в 2016 году житель Техаса Рэнди Вагнер поставил такую дамбу вокруг своего дома, соседи приняли его за умалишенного. Рэнди проделал долгий путь до Луизианы, чтобы забрать AquaDam. Для заполнения трубы ему потребовалась помощь двух человек, но труды того стоили. Когда река Бразос разлилась, его дом остался сухим.
"Меня считали сумасшедшим. Все проходили мимо и смеялись надо мной. Но сегодня их действительно впечатлила эта дамба", - рассказывал Рэнди в выпуске местных новостей.
Мужчина потратил на защиту 8300 долларов, что вполне оправдало себя. "Для меня 8300 долларов - это небольшое вложение в дом, который мог уйти на полметра в воду, и ремонт мне бы обошелся в 150 000 долларов", - пояснил американец.
Концепцию придумал в 1980-х годах Дэвид Дулаге. Теперь такие конструкции используют не только домовладельцы, их устанавливают на строительных площадках, а также на обочинах автомагистралей, чтобы сохранить дороги открытыми во время чрезвычайных ситуаций.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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