"Кто поджёг? Славик?": в Твери эпично загорелась недостроенная многоэтажка

Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет

18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар

В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа

Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает...

БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области

В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке