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"Кто поджёг? Славик?": в Твери эпично загорелась недостроенная многоэтажка

"Кто поджёг? Славик?": в Твери эпично загорелась недостроенная многоэтажка

Автор:
14 марта 2024 15:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Тверь   многоэтажка   недострой   огонь   пожар   
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Девятиэтажный дом эффектно выгорел благодаря стройматериалам, вспыхнувшим на 2-м этаже.

Сегодня утром жители Твери наблюдали за впечатляющим пожаром. Полыхающую новостройку было видно издалека, а уж столб чёрного дыма и вовсе заметили даже в удалённых районах.


По словам очевидцев, многоквартирный дом на Бурашевском шоссе некоторое время стоял в качестве недостроя, и лишь недавно за доведение его до ума снова взялись и - неудачно.


Очевидцы пожара предположили, что виной ЧП стала безалаберность рабочих, которые могли случайно поджечь битум или строительную сетку - по крайней мере, в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области уточнили, что возгорание произошло на втором этаже многоэтажки.


К 12-45 пожар был потушен, и теперь дом выглядит так.



К счастью, ни жертв, ни пострадавших на пожаре нет, а застройщик сообщил, что с завтрашнего дня многоэтажку начнут восстанавливать.

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Метки: Ynews   Видео   Тверь   многоэтажка   недострой   огонь   пожар   
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13  комментариев
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2k
Жирный бот 56 минут назад
хорошо что он сейчас сгорел, а не когда там люди там жили...Какие то неправильные стройматериалы там были
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8k
Alex 6 минут назад
Жесть, он пенопластом что ли облицован был?
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1k
Татьяна Баженова 10 минут назад
Строили, строили - наконец, построили...
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10k
Trenzel2003 17 минут назад
А это точно БЕТОННЫЙ дом? А это точно стройматериалы?
Судя по тому как быстро, и какой интенсивности огонь, там явно ГСМ были, причем еще с приставкой НИТРО.
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42k
Сергей 20 минут назад
Эт не пожар, а армагедон какой то.
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2k
Mikhail Полчаса назад
опять восторженные заголовки, когда происходит беда.
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6k
Дмитрий ! 43 минуты назад
Застройщика обанкротить, директора посадить за то, что строят дома из такого горючего г...на.
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АнтонПолднев 49 минут назад
Продолжаем покупать жильё на этапе строительства. Так ведь дешевле...
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1k
Алексей Попов 56 минут назад
Неее, это Валера :-)
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11k
BarOb 57 минут назад
Похоже стройматериалы у нас делают из пороха
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12k
Б.Касторский Час назад
В Питере есть черный дом. Очень красивый. Этот конечно выглядит много хуже, но своя эстетика есть.
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