"Кто поджёг? Славик?": в Твери эпично загорелась недостроенная многоэтажка

Девятиэтажный дом эффектно выгорел благодаря стройматериалам, вспыхнувшим на 2-м этаже.
Сегодня утром жители Твери наблюдали за впечатляющим пожаром. Полыхающую новостройку было видно издалека, а уж столб чёрного дыма и вовсе заметили даже в удалённых районах.
По словам очевидцев, многоквартирный дом на Бурашевском шоссе некоторое время стоял в качестве недостроя, и лишь недавно за доведение его до ума снова взялись и - неудачно.
Источник:
Очевидцы пожара предположили, что виной ЧП стала безалаберность рабочих, которые могли случайно поджечь битум или строительную сетку - по крайней мере, в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области уточнили, что возгорание произошло на втором этаже многоэтажки.
Источник:
К 12-45 пожар был потушен, и теперь дом выглядит так.
К счастью, ни жертв, ни пострадавших на пожаре нет, а застройщик сообщил, что с завтрашнего дня многоэтажку начнут восстанавливать.
Источник:
- После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова
- В Геленджике бушует сильный пожар. Огонь едва не затронул "Сафари-парк"
- В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа
- Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли
- В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке
Судя по тому как быстро, и какой интенсивности огонь, там явно ГСМ были, причем еще с приставкой НИТРО.