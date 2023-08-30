Отдых строгого режима: корейцы готовы платить за то, чтобы их заперли в тюремной камере

По сути, так и появился проект «Тюрьма внутри меня», где любой уставший от бесконечной рабочей круговерти кореец, смог бы, хотя бы на время, перевести дух, отдохнуть и решить для себя, какой он хочет видеть свою дальнейшую жизнь.

С 2013 года в «Тюрьме внутри меня» побывало более двух тысяч «заключенных», большинство из которых - офисные сотрудники и студенты, остро нуждавшиеся в отдыхе от жестких условий трудовой деятельности и академической культуры Южной Кореи в целом. Главное же отличие «Тюрьмы внутри меня» от реальных корейских тюрем заключается в непродолжительности нахождения в ней.