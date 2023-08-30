Отдых строгого режима: корейцы готовы платить за то, чтобы их заперли в тюремной камере

В Южной Корее некоторые люди добровольно отправляются в платную "тюрьму", чтобы отдохнуть от суеты и работы.
Пожалуй, любой здравомыслящий человек в нашей стране знает, что тюрьма – это одно из самых ужасных мест, в которое не следует попадать никому и ни при каких обстоятельствах.
Тюрьма – это не просто стены и решетки, ограничивающие свободу, но и, по факту, совершенно другой, отличный от свободного мир, способный изменить человека до неузнаваемости, как внешне, так и внутренне. Причем, не всегда в лучшую сторону. Тюрьма в России – настоящее наказание, и, повторюсь, едва ли кто-то, находясь в здравом уме и трезвой памяти, захочет там оказаться...
Но это в нашей стране. А вот в Южной Корее, известной своими прогрессивными взглядами на жизнь в целом, относительно недавно появилась частная платная тюрьма, побывать в которой может абсолютно любой желающий.
Заплатив что-то в районе 100 долларов, человек оказывается в камере и живет по строгому тюремному распорядку. Ему выдают тюремную форму, коврик для йоги, чайный сервиз, ручку и блокнот. Спят заключенные прямо на полу – кроватей в камере нет, как нет и зеркал. Зато есть туалет.
Кроме того, в этой тюрьме под запретом использование мобильных телефонов и других гаджетов, а также любое общение с другими заключенными. А вот питание трехразовое: на завтрак обычно подается рисовая каша, на обед – приготовленный на пару сладкий картофель, а на ужин – банановый шейк.
Да и в целом условия в частной тюрьме существенно отличаются от казенных заведений в Южной Корее той же направленности. Все дело в том, что платная тюрьма – не способ наказать человека, а наоборот – помочь ему, дать возможность отдохнуть, побыть наедине с собой и, так сказать, перезарядить батарейки.
Корейцы, да и азиаты в целом, невероятные трудоголики. Они проводят за работой большую часть своей жизни, зачастую забывая о том, что помимо офисных стен, компьютера и дедлайнов, есть и другая жизнь. Например, личная... или общественная – неважно! По причине своего «врожденного» трудоголизма, а по-другому это явление и не назовешь, многие жители Южной Кореи страдают от неустроенности в жизни: проще говоря, от одиночества.
Именно с одиночеством населения и чрезмерной загруженностью на работе в Южной Корее связано большинство психических заболеваний и даже самоубийств. Люди в буквальном смысле «сгорают» на своих рабочих местах, и не имея никакой отдушины в виде любимого человека или даже лучшего друга, не находят ничего лучше, чем...в общем, вы понимаете...
Именно для таких людей в 2013 году было открыто частное платное заведение под названием «Тюрьма внутри меня» («Prison Inside Me»), расположенное в уезде Хончхон в провинции Канвондо, что в 90 километрах к востоку от Сеула.
Идея создать подобного рода учреждение пришла в голову корейцу, экс-прокурору по имени Квон Ен-Сеок еще в 2008 году, когда он, придя с работы, откровенно признался свой супруге, что «скорее проведет время в одиночной камере, чем вернется к 100-часовой рабочей неделе». А потом подумал (но уже про себя): «Как хорошо было бы на неделю оказаться в карцере, без сигарет, алкоголя и отношений с людьми, чтобы определиться, как жить дальше».
По сути, так и появился проект «Тюрьма внутри меня», где любой уставший от бесконечной рабочей круговерти кореец, смог бы, хотя бы на время, перевести дух, отдохнуть и решить для себя, какой он хочет видеть свою дальнейшую жизнь.
С 2013 года в «Тюрьме внутри меня» побывало более двух тысяч «заключенных», большинство из которых - офисные сотрудники и студенты, остро нуждавшиеся в отдыхе от жестких условий трудовой деятельности и академической культуры Южной Кореи в целом. Главное же отличие «Тюрьмы внутри меня» от реальных корейских тюрем заключается в непродолжительности нахождения в ней.
Человек может поселиться в «Тюрьме» на 24 или 48 часов. Больше – это уже редкость, поскольку один день пребывания в ней стоит порядка 90-100 долларов, и позволить себе подобный «отдых» может далеко не каждый кореец. Однако есть и такие, кому требуется неделя «тюремного отпуска».
У «заключенных» отбирают все личные вещи и в первую очередь гаджеты, выдают темно-синюю тюремную одежду и поселяют в одиночную камеру, где, по сути, нет вообще ничего, кроме туалета и коврика для йоги, но об этом я уже упоминал выше. Камер общего содержания в платной тюрьме нет.
Выходить из своих одиночных камер добровольные «заключенные» могут лишь в строго отведенное для этого время, а еду им передают через специальное окошко, расположенное в двери камеры – все как в настоящей тюрьме!
Общение с другими «заключенными» в данной тюрьме также ограничено, и перекинуться парой фраз с коллегой по несчастью получится только в отведенные для этого часы – во время групповых занятий, способствующих духовному развитию. Основную же часть дня «заключенные» проводят в полной изоляции от внешнего мира, в уединении и тишине.
И немного официальных данных. По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году каждый кореец в среднем проработал 2024 часа. По этому показателю Южную Корею опережают только Коста-Рика и Мексика. Следом за Южной Кореей идет Россия, жители которой в среднем за год отрабатывают до 1980 часов.
Эксперты считают, что именно бешенный рабочий график и большая загруженность являются основными причинами возникновения депрессии среди местного населения, а она, в свою очередь, приводит к самоубийствам. К слову, все в том же 2017 году Южная Корея заняла первая место по количеству суицидов...
Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете усталость и поймете, что рабочий процесс больше не приносит вам ни морального, ни физического удовлетворения, просто закройте глаза и представьте себя в каком-нибудь тихом, уединенном, спокойном и, конечно же, безопасном месте... например, в южнокорейской «Тюрьме внутри себя». Кстати, многие «заключенные», покидая стены заведения, отмечают, что данное место вовсе не является тюрьмой. Тюрьма – это то, куда они возвращаются...
Источник:
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То есть разница всего 44 часа в году, и у корейцев это считается "бешеным ритмом жизни и трудоголизмом"???? Знаете, сколько народа перерабатывает в той-же России, и у них просто это время в учет не входит? На своем примере - я КАЖДЫЙ ДЕНЬ приезжаю на работу на 35-40 минут раньше и сразу приступаю к делам. Приезжаю раньше просто потому, что если выехать позже минут на 5-10, то потом полчаса будешь в пробках стоять, и это живу я еще в городе-полумиллионнике. То есть я за год в среднем перерабатываю 110-115 часов, и это только если брать время с утра. Если еще задерживаюсь после работы, то.... даже считать не буду. Автор, все эти мифы о трудоголизме и работоспособности азиатов - это просто мифы.
По поводу палатки. Это вложение однократное. За тюрьму нужно платить каждый раз.
Палатка, посуда, туристическая одежда и обувь, - это разовое. А вот еда уже нет. И потом кроме медитации придётся думать, как согрется, просушить одежду, приготовить еду, о туалете, вконце концов... И не забываем о комарах и прочих кровопийцах...
Я не знаю корейского законодательства, но мне кажется, что просто так поставить палатку где захочешь, там нельзя.
Вопрос тот же. Какие цели? Посидеть денёк в комфорте, или отключиться от всего? Если просто посидеть денёк с едой и теплом, то тоже есть способы получше. Впрочем дело вкуса конечно. Японцам вот нормально на работе жить.