Корейская деревня, где люди живут так же, как 200 лет назад

До того как Япония начала свое вторжение в Корею, подобных деревень на полуострове было около трехсот. Все они представляли небольшие городки-крепости, но после оккупации были разрушены.

Фактически Наганупсон сегодня — единственная деревня, где сохранился уклад прошлой эпохи. В этой деревне около 200 людей живут так же, как жили их предки в эпоху расцвета династии Чосон. Династия насчитывала несколько столетий, просуществовав с 1397 по 1897 год. В 2011 году Наганупсон стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.