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Корейская деревня, где люди живут так же, как 200 лет назад

Корейская деревня, где люди живут так же, как 200 лет назад

Автор:
24 июня 2022 08:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Южная Корея   в мире   деревня   интересно   люди   путешествия   
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Деревня Наганупсон расположена в южнокорейской провинции Чолла-Намдо недалеко от залива Сунчхон. Здесь все так же, как было два столетия назад.

Деревню Наганупсон (Naganeupseong) называют также народной деревней. Она выглядит так же, какой была несколько столетий назад. Те же дома, те же занятия, и люди, которые передают свои знания из поколения в поколение. 

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До того как Япония начала свое вторжение в Корею, подобных деревень на полуострове было около трехсот. Все они представляли небольшие городки-крепости, но после оккупации были разрушены.


Фактически Наганупсон сегодня — единственная деревня, где сохранился уклад прошлой эпохи. В этой деревне около 200 людей живут так же, как жили их предки в эпоху расцвета династии Чосон. Династия насчитывала несколько столетий, просуществовав с 1397 по 1897 год. В 2011 году Наганупсон стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местная улочка.


Сама деревня появилась примерно в начале X века, однако процветать она начала позже, в эпоху Чосон. Ну а в наши дни время тут словно замерло, перенося всех гостей в те далекие времена, когда жизнь в Наганупсоне била ключом. Здесь больше 230 домов, и все их пытаются поддерживать в первозданном состоянии: стены сложены из камня без растворов, крыши выстелены соломой. Внутри всего лишь одно помещение и нет водопровода. Во многих домах находятся магазинчики, которые никак не отделены от жилой части: получается, можно зайти в лавку за бутылкой воды и увидеть чью-то гостиную.


На улицах Наганупсона расположены многочисленные диорамы: это маленькие сценки из прошлой жизни, выполненные из папье-маше. Они изображают события, которые полтора века назад были нормой в каждом уголке Кореи: сцены традиционных игр, инсценировки каких-то административных разбирательств и телесных наказаний.


Местные жители трепетно относятся к своей малой родине, они все так же занимаются традиционными занятиями: музыкой, ткачеством, проводят чайные церемонии и выступают с народными песнями и танцами. Конечно, эти мероприятия ориентированы на туристов, но лишь частично.


Дело в том, что далеко не все путешественники сюда добираются: до Наганупсона ходит только муниципальный автобус, и из Сеула надо ехать с пересадкой. Однако это удивительно, от селения так и веет умиротворением и спокойствием. В конце концов, у нас осталось не так много мест на Земле, где можно восхититься конфуцианской идеологией гармонии с природой. И она присутствует здесь во всем: от обустройства и архитектуры до увлечений местных жителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Южная Корея   в мире   деревня   интересно   люди   путешествия   
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2  комментария
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Александр 52 минуты назад
Как на украине, только чище и к столбам не скотчем приматывают )
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602
User_1565286 41 секунду назад
Было бы неплохо прикрепить несколько фотографий с внутренним интерьером.
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Mr.Adamson

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