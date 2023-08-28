Как живёт самая богатая семья в Индии

Глава самой богатой семьи Индии дружит с чиновниками и воюет с собственным братом.
В контексте даже современной Индии мы редко слышим такие слова, как «богатство» или «роскошь». Чаще всего эта экзотическая страна ассоциируется у нас бедностью, нищетой, болезнями и крайне низким уровнем жизни; одухотворенными людьми, несколько оторванными от земного мира, и жестокими традициями, сохранившимися еще со времен древних цивилизаций.
Тем не менее, в Индии, как, впрочем, и практически в любой другой стране, чрезмерная бедность существует бок о бок с другой крайностью – невероятным богатством, о котором, собственно, сегодня и поговорим.
Самая богатая в Индии семья носит фамилию Амбани. Ее лидер, Мукеш Амбани, является председателем совета директоров «Reliance Jio», подразделения семейного конгломерата, которое занимается телекоммуникациями. В настоящее время состояние самой богатой семьи в Индии оценивается в 64,6 млрд долларов.
Но так, конечно же, было не всегда. Более того, своим состоянием Мукеш Амбани обязан, прежде всего, своему отцу Джирубхаю Амбани, который с малых лет знал цену деньгам. Джирубхай родился в типичной индийской семье – многодетной и очень бедной. Вероятно, это обстоятельство заставило будущего миллиардера довольно быстро повзрослеть, и уже в 17 лет покинуть отчий дом и отправиться на поиски работы.
Так Джирубхай оказался в Йемене, где ему, спустя некоторое время, удалось устроиться в крупную трансконтинентальную торговую компанию на должность секретаря. Надо сказать, что выбор работы был не случаен: Джирубхай не только сумел хорошенько заработать, но и изучил все тонкости работы компании, чтобы в дальнейшем применить эти знания в своем бизнесе.
Набравшись опыта, Джирубхай сперва начал заниматься торговлей пряностями и шерстью, однако очень скоро это занятие ему наскучило. Будущий миллиардер понимал, что способен на большее, поэтому вскоре у него появилась своя текстильная фабрика, а чуть позже он переключился на изготовление полиэстера. Следом он включил в свою увеличивающуюся бизнес-империю нефтехимическую составляющую, поскольку для производства полиэстера требовались продукты нефтепереработки, а чуть позже занялся производством пластика и электроэнергией.
Джирубхай Амбани продолжал развивать свою империю, но понимал, что как бы ему не хотелось, вечно оставаться у руля он не сможет, а значит, необходимо было готовить сыновей к тому, что однажды они возглавят семейный бизнес. Старший сын, Мукеш, первым в семье получил высшее образование в сфере химических технологий и бизнеса. Полученная квалификация позволила ему в 1981 году, в возрасте 24 лет, присоединиться к империи, созданной его отцом, которая теперь включала в себя еще и производство газа, полиэфирового волокна, полиэстера, а также коммуникационные технологии.
Конечно же, постепенно отходя от дел, Джирубхай Амбани искренне верил, что его сыновья будут в равной мере управлять его бизнес-империей, однако, как это часто бывает между близкими родственниками, на почве ведения бизнеса братья рассорились в пух и прах. Когда в 2002 году Джирубхай умер, не оставив завещания, Мукеш, как старший сын, занял должность председателя совета директоров, а Анил - вице-президента. Постепенно Мукеш начал отстранять Анила от управления финансами и инвестициями, и в конечном итоге взял управление компанией полностью под свой контроль.
Конечно же, Анила такое положение дел не устраивало, и он даже написал открытое письмо совету директоров компании о разрушении ее корпоративного духа, но это едва ли помогло. В итоге, в 2005 году мать Мукеша и Анила, Кокилабен Амбани, убедила сыновей прекратить вражду и разделить компанию поровну. Таким образом, Анил стал заниматься проектами, связанными с электроэнергетикой, телекоммуникацией и индустрией развлечений.
Но на этом, к сожалению, вражда братьев не закончилась, и когда в один не самый прекрасный день Анил вынуждено разорвал мировое соглашение, Мукеш вышел на мировой телекоммуникационный рынок, и в буквальном смысле практически уничтожил не только бизнес своего младшего брата, но и его жизнь.
Из-за долгов Анил чуть не попал в тюрьму, однако Мукеш, действуя, естественно, в своих интересах, погасил кредиты младшего брата и выкупил остатки его телекоммуникационного бизнеса. С тех пор, Анила будто исключили из семейного бизнеса, и он перестал появляться не только на корпоративных, но и на семейных торжествах.
Когда Джирубхай Амбани начинал свою активную бизнес-деятельность и только-только стал зарабатывать более-менее приличные деньги, все его семейство ютилось в очень скромной съемной двухкомнатной квартире в коммунальном здании. Сегодня же семья Амбани, самые богатые люди в Индии, проживают в 27-этажном небоскребе «Antilia», с которого открывается потрясающий вид на Аравийское море.
Небоскреб «Antilia» считается одной из самых дорогих частных резиденций в мире, поскольку его стоимость составляет порядка 1,5 млрд долларов. Сам небоскреб и прилегающие территории занимают площадь в 37 000 кв. метров и включают в себя бальный зал, кинотеатр на 50 мест, бассейн, спа, домашний храм, гараж на 168 машин и девять скоростных лифтов. Ну, что сказать, могут себе позволить...
Мукеш Амбани очень многое перенял у своего отца: в том числе, мощную деловую хватку и уважение к своей семье. Именно поэтому многие эксперты считают, что своим положением Мукеш в том числе обязан супруге Ните Надал, которая стала для него не только надежным тылом и матерью его детей, но и двигателем всех стремлений и достижений. Нита и Мукеш поженились в далеком 1985 году, и за это время в семье родилось трое детей. Однако как только дети немного подросли, Нита не захотела больше сидеть дома и включилась в бизнес мужа.
К сожалению, для нее, учителя по призванию, сфера телевизионных коммуникаций оказалась чуждой, и она очень скоро переключилась на благотворительность. При поддержке мужа, Нита основала фонд «Reliance Foundation», а также участвовала в строительстве экологически чистого поселка для сотрудников нефтеперерабатывающего завода мужа, в котором сегодня проживает 17 тысяч человек.
Однако, согласитесь, зарабатывать деньги все же не так интересно, как их тратить. А когда ты являешься владельцем многомиллиардной империи, речь идет о совершенно других тратах и совершенно других деньгах. В Индии традиционно принято хвастаться собственными благами и демонстрировать их окружающим.
И, если простые индийские девушки обычно хвастаются новыми сари или браслетами, то Нита, как жена миллиардера, может позволить себе несколько больше. Например, определить даже ориентировочную стоимость ее коллекции украшений невозможно! И, если обычно драгоценности измеряют в каратах, то в случае с супругой индийского миллиардера речь идет скорее о килограммах... Нита отдает предпочтение крупным рубинам, изумрудам и бриллиантам.
В 2019 году Нита приобрела колье L’Incomparable, созданное ливанским ювелирным брендом Mouawad, которое в свое время вошло в «Книгу рекордов Гинесса» как самое дорогое колье на планете. Его главная ценность - центральный желтый бриллиант с рекордным весом в 407,48 карата, расположенный на конструкции из розового золота с бесцветными бриллиантами общим весом в 229,52 карата. Эту уникальную драгоценность стоимостью 55 млн долларов Нита подарила своей будущей невестке.
Но драгоценности далеко не самая большая статья расходов не только Ниты, но и всей семьи Амбани. Так, к примеру, индийские богачи очень любят автомобили, и одним из любимых у Ниты является спорткар Audi A9 Chameleon, стоимость которого составляет порядка 160 000 евро! А также особую страсть семейство Амбани питает к дорогой одежде, коллекции которых не имеют себе равных во всей Азии. Так в женском гардеробе семьи Амбани присутствуют сари, стоимость которых превышает 500 000 долларов за штуку!
Также семья владеет личным самолетом «Boeing Business Jet 2» стоимостью 73 млн долларов, на борту которого площадью в 95,2 кв. м. расположены спальня и ванная комната. А последним приобретением Мукеша стал автомобиль «Rolls Royce Phantom», который обошелся бизнесмену в 1,6 млн долларов.
Для западного обывателя семейство Амбани слишком активно выставляет напоказ свою невероятно роскошную жизнь. В Европе давно не принято кичиться собственным богатством, и состоятельные люди наоборот стараются проявлять некоторую сдержанность и лаконичность даже в предметах роскоши. Однако Индия – это совершенно другой мир, где золото является показателем статуса в обществе, а внешние атрибуты богатой жизни указывают на могущество и влияние их обладателей.
Источник:
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Уж больно прилизанно выглядит официальная история семьи.
Вот Джирубхай работает секретарём, вот торгует пряностями, и вдруг - "Бац!!" - уже владелец текстильной фабрики и нефтехимического бизнеса, потом - "Раз!!" и вот уже он основатель бизнес - империи. Откуда деньги на фабрики-заводы? Может - приданое? При этом ничего не говорится о том, кто была его жена Кокилабен.
На ровном месте бизнес-империи не возникают. Как известно, в основе любого крупного состояния лежит преступление. На чем он заработал свой первый миллион - покрыто мраком...
Можно только предполагать - богатое приданое, наркота, контрабанда и т.п...
С братом прям он очень «уважительно» обошелся