Как живёт самая богатая семья в Индии

Самая богатая в Индии семья носит фамилию Амбани. Ее лидер, Мукеш Амбани, является председателем совета директоров «Reliance Jio», подразделения семейного конгломерата, которое занимается телекоммуникациями. В настоящее время состояние самой богатой семьи в Индии оценивается в 64,6 млрд долларов.

Но так, конечно же, было не всегда. Более того, своим состоянием Мукеш Амбани обязан, прежде всего, своему отцу Джирубхаю Амбани, который с малых лет знал цену деньгам. Джирубхай родился в типичной индийской семье – многодетной и очень бедной. Вероятно, это обстоятельство заставило будущего миллиардера довольно быстро повзрослеть, и уже в 17 лет покинуть отчий дом и отправиться на поиски работы.