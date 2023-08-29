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Самые пугающие женщины в кино. Часть 2

Самые пугающие женщины в кино. Часть 2

Автор:
29 августа 2023 18:29
Сообщество : Кино
Метки: Режиссёры   актрисы   женщины   интересное   кино   психопатия   съемки   
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В прошлой части не были упомянуты героини ещё ряда фильмов, а они заслуживают того, чтобы про них рассказать. Они и впрямь пугают.


Они фанатичны, они идут до конца и их моральные принципы стираются очень быстро. Они пугают своей безапелляционностью и своей решительностью.


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Конечно же Долорес Амбридж. Приторная до тошноты, вся в розовом, с "девичьим" хихиканьем от которого становится не по себе мгновенно. Она является ярким образцом той самой дорвавшейся до власти психопатки, и, если забыть, что поттериана - это, в целом, детское кино, то методы воспитания и образ Амбридж пугают и взрослых тоже. В рецензиях на фильм её часто называют одной из самых ужасных женщин в кино и за этот гениальный образ мы благодарим актрису Имельду Стонтон.


Миссис Кармоди. Фанатично верующая в бога жительница городка, на который обрушилось нашествие жутких существ. Запертые в магазине продуктов горожане стараются не нагнетать обстановку, пока фанатичка Кармоди не начинает всё громче кричать про "кару Господа" и зачитывать отрывки из Библии. Меньше чем за сутки из всеобщего посмешища она превращается в кого-то вроде миссии, подчинив себе перепуганную и агрессивную толпу. Она манипулирует ею, диктует, кого следующего нужно принести в жертву, и превращается в настоящего монстра. Марша Гей Харден очень точно воспроизвела этот образ и многие зрители говорили о том, что хотели её придушить.


Грета Хидег, которую сыграла Изабель Юппер, — это обезумевшая от смерти своей дочери женщина, которая заманивает к себе молодых девушек. Следующей жертвой Греты становится Фрэнсис, тяжело переживающая смерть собственной матери, так что ничего удивительного, что она сближается с женщиной старшего возраста.
Грета - внешне изысканная и утончённая дама, играющая в "дочки-матери" со своими жертвами, до тех пор, пока жертвы не пытаются сбежать...



Первый - это фильм, а второй - сериал. "Взаперти" просто основан на истории Диди и Джипси, а "Притворство" снят именно про них.
В фильме ненормальную мать, лечащую свою дочь от несуществующих болезней сыграла Сара Полсон. Она холодна, спокойна и абсолютно безумна. Её ребёнок искренне верит, что неизлечимо болен, пока правда постепенно не выходит наружу.
В сериале Диди сыграла Патрисия Аркетт, и от неё действительно бегут мурашки. Она окружает свою дочь "заботой", не даёт ей ни с кем общатьс, изолирует её и навязывает всё новые заболевания, агрессивно отстаивая своё мнение у врачей.
Обе героини несомненно психически больны. Вероятнее всего это синдром Мюнхгаузена от третьего лица.


Сразу стоит сказать, что фильм снят по полицейским протоколам и показаниям свидетелей. Также по этой истории снят фильм "Девушка напротив", но, честно говоря, Кэтрин Кинер, сыгравшая садистку Гертруду Баничевски, да и в целом весь фильм "Американское преступление" сделан намного точнее и страшнее.
История Сильвии Лайкенс потрясла Америку в 60-х годах, а Гертруда Баничевски - это страшное чудовище и даже невозможно представить, что такое могла творить женщина, да ещё и мать. Кинер сыграла так, что от её героини пробирает дрожь даже в тот момент, когда он просто сидит в кадре.


Разумеется, бабушку маленького мальчика, которую сыграла Светлана Крючкова, нельзя вычеркнуть из этого списка.
Она больна, она неуравновешенна. Сломана сама и ломает внука, ломает собственную дочь. Кадр, где она расцарапывает себе лицо, на мой взгляд, один из самых страшных в современном российском кинематографе. Крючкова предстаёт в довольно непривычном для себя амплуа, и она просто гениально справилась с этой тяжёлой ролью. При одном только взгляде на неё становится страшно.

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Метки: Режиссёры   актрисы   женщины   интересное   кино   психопатия   съемки   
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3  комментария
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9k
hairov Полчаса назад
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FFDF 21 минуту назад
"Девушка напротив" - фильм жесть.
Долго был в шоке от данного фильма.
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9k
hairov Полчаса назад
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