Самые пугающие женщины в кино. Часть 2



Первый - это фильм, а второй - сериал. "Взаперти" просто основан на истории Диди и Джипси, а "Притворство" снят именно про них.

В фильме ненормальную мать, лечащую свою дочь от несуществующих болезней сыграла Сара Полсон. Она холодна, спокойна и абсолютно безумна. Её ребёнок искренне верит, что неизлечимо болен, пока правда постепенно не выходит наружу.

В сериале Диди сыграла Патрисия Аркетт, и от неё действительно бегут мурашки. Она окружает свою дочь "заботой", не даёт ей ни с кем общатьс, изолирует её и навязывает всё новые заболевания, агрессивно отстаивая своё мнение у врачей.

Обе героини несомненно психически больны. Вероятнее всего это синдром Мюнхгаузена от третьего лица.



