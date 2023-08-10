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Самые пугающие женщины в кино

Самые пугающие женщины в кино

Автор:
10 августа 2023 19:41
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   интересное   история   кино   маньяки   психопаты   социопаты   фильмы   
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В мире достаточно фильмов про маньяков и личностей самого разного уровня психопатии. Основанных на реальных событиях, или же нет. Чаще всего, в роли подобных людей выступают мужчины. Но не всегда.

Почему психически нестабильные женщины в кино пугают намного сильнее, чем мужчины? Наверное потому, что девушек принято ассоциировать с чем-то мягким, беззащитным и нежным. Однако, расстройство психики не имеет пола. Они, также, как и мужчины могут родиться уже нездоровыми, а могут такими стать под воздействием внешних обстоятельств. В кинематографе есть примеры таких женщин.


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Актриса Флоренс Пью, сыгравшая в этом фильме, прекрасно передала то, как ломается человек под воздействием внешних факторов. Девушка, пережившая коллективный суицид всех своих близких, не смогла найти поддержки от своего молодого человека. Они, вместе с друзьями, едут в шведскую общину, чтобы, вместо милого праздника, увидеть страшные и кровавые обряды, где людей убивают ежедневно.
Героине фильма приходится пройти через ад и понять, что зло, на самом деле, таится не в общине.


Сериал рассказывает о мужчине, который в 40 лет решил круто изменить свою жизнь и пошёл работать копом в полицию Лос-Анджелеса. В одном из дел ему доводится встречаться с женщиной, которая безжалостно убивала, расчленяла и мучила своих жертв.
Актриса Энни Вершинг воплотила в своём персонаже Розалинде образ, немного напоминающий Ганнибала Лектера - умная, расчётливая, искусно манипулирующая своими жертвами и полицией. Она наслаждается даже самим фактом того, насколько люди шокированы её деяниями.
От одного её взгляда становится не по себе.


Розамунд Пайк гениально сыграла своего персонажа - красивую социопатку Эми, которая ни перед чем не остановится, только бы продолжать свою чудовищную игру, затеянную в годовщину свадьбы.
Её персонаж расчётлив, хладнокровен, циничен и предельно спокоен. От неё бегут мурашки практически с самого начала.


Фильм снят на основе событий, развернувшихся в 90-х годах на дорогах штата Флорида. За всю новейшую историю наберется меньше четырёх десятков женщин серийных убийц. Однако, история проститутки Эйлин Уорнос, которая убила шестерых водителей, пытавшихся её изнасиловать, пугает до чёртиков.
В фильме стоит обратить внимание также на работу Шарлиз Терон, очевидно красивой женщины, которую в картине не узнать. Прекрасная работа над ролью, но всё равно становится не по себе.


Известный писатель едет в уединённое место, чтобы в тишине и спокойствии закончить свой роман. Он попадает в аварию и если бы не заботливая местная жительница, он бы просто умер, заваленный снегом и в перевёрнутой машине. Медсестра Энни спасает его и так уж вышло, что она оказалась поклонницей его таланта...
Героиня Кэти Бейтс сыграла помешанную фанатку настолько достоверно, что от одного её вида уже становится страшно. Её эмоциональные переходы от заботы к яростной одержимости - это настоящие качели. Предугадать её поступки совершенно невозможно. И это пугает больше всего.


Каноничная злодейка. Одна из самых жутких женщин мирового кинематографа в экранизации одноимённого романа Кена Кизи. Актриса Луиза Флэтчер сыгравшая медсестру Рэтчед гениально сыграла психопатку, оказавшуюся на своём месте: она может казнить, может миловать, может довести пациента до самоубийства, провести ему лоботомию.
Рэтчед стала олицетворением одного из самых страшных видов социопата - того, кто дорвался до власти.

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Метки: актрисы   интересное   история   кино   маньяки   психопаты   социопаты   фильмы   
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1  комментарий
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Наталья 8 секунд назад
"Полёт над гнездом кукушки" читала, но экранизацию не видела. Интересненько. Надо посмотреть.
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