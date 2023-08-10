Самые пугающие женщины в кино

Известный писатель едет в уединённое место, чтобы в тишине и спокойствии закончить свой роман. Он попадает в аварию и если бы не заботливая местная жительница, он бы просто умер, заваленный снегом и в перевёрнутой машине. Медсестра Энни спасает его и так уж вышло, что она оказалась поклонницей его таланта...

Героиня Кэти Бейтс сыграла помешанную фанатку настолько достоверно, что от одного её вида уже становится страшно. Её эмоциональные переходы от заботы к яростной одержимости - это настоящие качели. Предугадать её поступки совершенно невозможно. И это пугает больше всего.



