Туристы опрокинули гондолу, делая селфи

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В Венеции группа туристов решила сделать совместное селфи во время прогулки на гондоле по каналу Рио-де-ла-Верона. Гондольер предупредил группу, что лучше не делать этого, так как лодка может перевернуться. Туристы не послушали указаний и гондола перевернулась.
Прибывшие через несколько минут спасатели вытащили туристов из воды.
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