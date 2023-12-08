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Туристы опрокинули гондолу, делая селфи

Туристы опрокинули гондолу, делая селфи

Автор:
08 декабря 2023 09:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Италия   Прикол   венеция   гондола   туристы   
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В Венеции группа туристов решила сделать совместное селфи во время прогулки на гондоле по каналу Рио-де-ла-Верона. Гондольер предупредил группу, что лучше не делать этого, так как лодка может перевернуться. Туристы не послушали указаний и гондола перевернулась.

Прибывшие через несколько минут спасатели вытащили туристов из воды.

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Метки: Видео   Италия   Прикол   венеция   гондола   туристы   
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1  комментарий
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720
Шурман 13 минут назад
Тупые китайцы и поделом , как они бесят с своими камерами и телефонами , ладно камеры и телефоны но как они себя ведут это отдельная тема для разговора . Они иногда думают что им все должны и все позволено . Были как то в ресторане в Пизе , сидим отлично , ресторан просто сказка и группа китайцев сидит кушает и один так пернул что все люди офигели от услышанного а они ржут .
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