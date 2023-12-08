Туристы опрокинули гондолу, делая селфи

В Венеции группа туристов решила сделать совместное селфи во время прогулки на гондоле по каналу Рио-де-ла-Верона. Гондольер предупредил группу, что лучше не делать этого, так как лодка может перевернуться. Туристы не послушали указаний и гондола перевернулась.