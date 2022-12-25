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Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми

Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми

Автор:
25 декабря 2022 09:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лошадь   провалились   пруд   спасение   фото   
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Четыре лошади из Южного Калиспелла (Монтана, США) провалились в пруд, проломив лёд, и не смогли самостоятельно выбраться.

Чтобы спасти несчастных животных, сильно волновавшихся и испуганно фыркавших в воде, собралась целая толпа неравнодушных горожан. На место прибыли пожарные и представители департамента по контролю за животными, а также присутствовали и помогали фермеры (хозяева лошадей) и многие добросердечные соседи.


Животным соорудили пандус для более лёгкого выхода из пруда, а после использовали верёвки, чтобы вытащить лошадей на берег. К счастью, животные если и пострадали, то незначительно. Всем, кому это необходимо, была оказана ветеринарная помощь.


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Метки: видео   животные   лошадь   провалились   пруд   спасение   фото   
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