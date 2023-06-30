20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

Знаете ли вы, что только у 1-2% людей в мире от природы рыжие волосы? Или что лишь у 1% населения Земли глаза разного цвета? Хотя на планете проживает более 8 миллиардов человек, в каждом из нас всегда найдется что-то, что делает нас уникальными. А чтобы доказать это, пользователи Reddit решили рассказать о своих особенностях, благодаря которым они выбиваются из статистики.
1. «32 года назад мне пересадили печень, и я один из немногих, кому удалось успешно слезть с иммунодепрессантов».
2. «Моя кровь одновременно первая отрицательная и ЦМВ-отрицательная, что означает, что я могу быть донором как для взрослых, так и для новорожденных»
3. «На горькой ноте — у меня рассеянный склероз. На более приятной — я один из тех редких случаев, когда в результате ежедневного лечения очаги поражения на моих МРТ-снимках почти исчезли. Они превратились из очень больших в едва заметные, а некоторые даже полностью исчезли. У меня по-прежнему всегда будет это заболевание, и мне все равно всегда нужно будет жить в медленном и осторожном ритме, чтобы не спровоцировать рецидив, но пока я считаю себя счастливчиком, учитывая, как вообще обстоят дела с этой болезнью».
4. «Я жертва торговли людьми. Примерно 0,5% населения планеты в настоящее время являются жертвами торговли людьми».
5. «Я чернокожая женщина (продукт двух чернокожих родителей), и у меня зеленые глаза и светлые волосы. Эти дремлющие гены рабовладельцев то и дело вылезают!»
6. «Только у 1% пар случаются повторяющиеся выкидыши (3 и более). Мы входим в этот 1%. К счастью, в прошлом году у нас родился ребенок!»
8. «До 18 лет я росла в приютах. Я жива, никогда не сидела в тюрьме, построила очень успешную карьеру, купила дом, я прекрасная мать и в очень счастливом браке»
9. «У меня зрение 20/10. На 50% лучше, чем 20/20, и такое только у 0,05% людей. А еще у меня невероятно хорошее ночное зрение»
10. «У меня прозопагнозия (лицевая слепота) в легкой форме. Думаю, на самом деле это гораздо более распространенная штука, просто не все знают, что она у них есть. Я не понимала этого, пока мне не исполнилось 35. Ты просто проживаешь свою жизнь, думая, что ты невнимательная тупица, или не понимая, что другие люди гораздо лучше распознают лица.
А еще я была первой женщиной в мире на моей должности».
12. «Я могу выжать 180 кг лежа без поддержки или корректировщика, или 140, но с 10 повторами. Не минусуйте, пожалуйста, я знаю, что хвастаюсь, но я очень этим горжусь»
14. «Член моей семьи был спасателем и оказывал первую помощь пострадавшим во время теракта 11 сентября»
18. «У меня практически нет циркадных ритмов. Это называется нерегулярной фазой сна-бодрствования и в основном встречается у слепых и людей с повреждениями головного мозга. Я сплю как новорожденный: моя жизнь состоит из коротких перерывов на сон; я сплю, когда сплю, и бодрствую, когда бодрствую — это не связано ни с днем, ни с ночью. Это также означает, что я постоянно уставший. А еще у меня биполярное расстройство».
21. «У меня ретроградная дисфункция перстнеглоточной мышцы. То есть, я физически не способен рыгать»
22. «Когда мне было 15, я заболел корью — в нашей местности не было ни единого случая более 30 лет. И да, я был привит»
24. «Я использую мышь задом наперед. В смысле, не той стороной. Мама так научила меня в детстве, и я вплоть до средних классов не понимал, что это неправильно»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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