20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

3. «На горькой ноте — у меня рассеянный склероз. На более приятной — я один из тех редких случаев, когда в результате ежедневного лечения очаги поражения на моих МРТ-снимках почти исчезли. Они превратились из очень больших в едва заметные, а некоторые даже полностью исчезли. У меня по-прежнему всегда будет это заболевание, и мне все равно всегда нужно будет жить в медленном и осторожном ритме, чтобы не спровоцировать рецидив, но пока я считаю себя счастливчиком, учитывая, как вообще обстоят дела с этой болезнью».