FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 588 постов • 75 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

Автор:
30 июня 2023 09:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Уникальные люди   гены   интересно   особенности   редкость   удивительное рядом   
919
26

Знаете ли вы, что только у 1-2% людей в мире от природы рыжие волосы? Или что лишь у 1% населения Земли глаза разного цвета? Хотя на планете проживает более 8 миллиардов человек, в каждом из нас всегда найдется что-то, что делает нас уникальными. А чтобы доказать это, пользователи Reddit решили рассказать о своих особенностях, благодаря которым они выбиваются из статистики.

×
×

3. «На горькой ноте — у меня рассеянный склероз. На более приятной — я один из тех редких случаев, когда в результате ежедневного лечения очаги поражения на моих МРТ-снимках почти исчезли. Они превратились из очень больших в едва заметные, а некоторые даже полностью исчезли. У меня по-прежнему всегда будет это заболевание, и мне все равно всегда нужно будет жить в медленном и осторожном ритме, чтобы не спровоцировать рецидив, но пока я считаю себя счастливчиком, учитывая, как вообще обстоят дела с этой болезнью».

10. «У меня прозопагнозия (лицевая слепота) в легкой форме. Думаю, на самом деле это гораздо более распространенная штука, просто не все знают, что она у них есть. Я не понимала этого, пока мне не исполнилось 35. Ты просто проживаешь свою жизнь, думая, что ты невнимательная тупица, или не понимая, что другие люди гораздо лучше распознают лица.

А еще я была первой женщиной в мире на моей должности».

18. «У меня практически нет циркадных ритмов. Это называется нерегулярной фазой сна-бодрствования и в основном встречается у слепых и людей с повреждениями головного мозга. Я сплю как новорожденный: моя жизнь состоит из коротких перерывов на сон; я сплю, когда сплю, и бодрствую, когда бодрствую — это не связано ни с днем, ни с ночью. Это также означает, что я постоянно уставший. А еще у меня биполярное расстройство».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Уникальные люди   гены   интересно   особенности   редкость   удивительное рядом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
252
fifa666 Полчаса назад
Самое лучшее из всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
wwwoffka 1 24 минуты назад
Раньше такие особенности называли патологиями и хроническими заболеваниями, а теперь вот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 46 минут назад
Комментарий к фото
Где благодарность, черная сучка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#люди#ДТП#история#позитив#полиция#шоу бизнес#истории
#автомобили#Юмор#в мире#Прикол#авто аварии#кино#США#закон#Ynews#криминал
#автомир#интересное#животные#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#факты#Жизнь#Санкт-Петербург
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться