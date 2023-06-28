Учёные выяснили: наши предки были свидетелями вымирания динозавров

Специалисты-палеобиологи провели новое любопытное исследование. Они выяснили, что до своего вымирания динозавры ещё какое-то время жили рядом с предками человека. К таким выводам привёл статистический анализ окаменелостей плацентарных млекопитающих.
В издании Current Biology недавно опубликовали результаты нового любопытного исследования Бристольского университета, Великобритания, и Фрибургского университета, Швейцария. Палеобиологи провели статистический анализ окаменелостей плацентарных млекопитающих, и пришли к выводу, что прежде чем динозавры вымерли, с ними какое-то время жили предки давние человека. Динозавры исчезли 66 миллионов лет назад, в результате мел-палеогенового вымирания - и ранее преобладало мнение, что плацентарные млекопитающие (в том числе люди) появились только после этого события. Теперь же, это представление опровергли.
Группа палеобиологов выяснила, что самые ранние представители планцентарных могли появиться в меловой период, а то есть, существовать рядом с динозаврами в течение небольшого периода. Команда также предположила, что наши предки были свидетелями вымирания динозавров.
"Мы собрали тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих, и смогли увидеть закономерности возникновения и вымирания различных групп. Основываясь на полученных данных, мы оценили, когда эволюционировали плацентарные млекопитающие," - рассказала соавтор исследования, Эмили Карлайл.
Учёные не могут сказать точно, как выглядели тогдашние предки - но они определённо относились к отряду приматов. Судя по самым ранним окаменелостям, это могли быть небольшие существа из отряда приматов. Всего в ходе исследования специалисты изучили данные 380 семейств плацентарных млекопитающих. Из них 21,3% могли жить в меловом периоде - помимо приматов, это были лагоморфы (кролики и зайцы) и плотоядные (собаки и кошки).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Закон науки: 99 % того, что выяснили учёные - это всего лишь согласие в этом их коллег, и то не всех.
Это примерно то же самое, как чиновники соглашаются со своим начальником)))