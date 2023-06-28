Учёные выяснили: наши предки были свидетелями вымирания динозавров

В издании Current Biology недавно опубликовали результаты нового любопытного исследования Бристольского университета, Великобритания, и Фрибургского университета, Швейцария. Палеобиологи провели статистический анализ окаменелостей плацентарных млекопитающих, и пришли к выводу, что прежде чем динозавры вымерли, с ними какое-то время жили предки давние человека. Динозавры исчезли 66 миллионов лет назад, в результате мел-палеогенового вымирания - и ранее преобладало мнение, что плацентарные млекопитающие (в том числе люди) появились только после этого события. Теперь же, это представление опровергли.