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Учёные выяснили: наши предки были свидетелями вымирания динозавров

Учёные выяснили: наши предки были свидетелями вымирания динозавров

Автор:
28 июня 2023 20:45
Сообщество : Наука
Метки: динозавры   древний мир   интересное   исследования   наука   палеонтология   предки   приматы   ученые   фото   
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Специалисты-палеобиологи провели новое любопытное исследование. Они выяснили, что до своего вымирания динозавры ещё какое-то время жили рядом с предками человека. К таким выводам привёл статистический анализ окаменелостей плацентарных млекопитающих.

В издании Current Biology недавно опубликовали результаты нового любопытного исследования Бристольского университета, Великобритания, и Фрибургского университета, Швейцария. Палеобиологи провели статистический анализ окаменелостей плацентарных млекопитающих, и пришли к выводу, что прежде чем динозавры вымерли, с ними какое-то время жили предки давние человека. Динозавры исчезли 66 миллионов лет назад, в результате мел-палеогенового вымирания - и ранее преобладало мнение, что плацентарные млекопитающие (в том числе люди) появились только после этого события. Теперь же, это представление опровергли.

Группа палеобиологов выяснила, что самые ранние представители планцентарных могли появиться в меловой период, а то есть, существовать рядом с динозаврами в течение небольшого периода. Команда также предположила, что наши предки были свидетелями вымирания динозавров.


"Мы собрали тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих, и смогли увидеть закономерности возникновения и вымирания различных групп. Основываясь на полученных данных, мы оценили, когда эволюционировали плацентарные млекопитающие," - рассказала соавтор исследования, Эмили Карлайл.

Учёные не могут сказать точно, как выглядели тогдашние предки - но они определённо относились к отряду приматов. Судя по самым ранним окаменелостям, это могли быть небольшие существа из отряда приматов. Всего в ходе исследования специалисты изучили данные 380 семейств плацентарных млекопитающих. Из них 21,3% могли жить в меловом периоде - помимо приматов, это были лагоморфы (кролики и зайцы) и плотоядные (собаки и кошки).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   древний мир   интересное   исследования   наука   палеонтология   предки   приматы   ученые   фото   
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13  комментариев
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9k
Борис Карабанов 55 минут назад
Я даже догадываюсь, кто именно это были.
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5k
Горожанин 7 минут назад
*Учёные выяснили..."
------
Закон науки: 99 % того, что выяснили учёные - это всего лишь согласие в этом их коллег, и то не всех.

Это примерно то же самое, как чиновники соглашаются со своим начальником)))
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33k
Андрей Иванов 12 минут назад
А может и причиной. Может сказки про битвы со змиями и драконами не так уж и лгут
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443
3_fon 14 минут назад
Эх, Британские ученые
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22k
BiZ 23 минуты назад
аьуеть открыли землю. вообще-то динозавров съели люди, вот и вся причина их вымирания.
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30k
Юрий Полчаса назад
Читал версию, что млекопитающие были причиной добивания оставшихся динозавров. Животные, типа крыс, воровали из гнёзд яйца динозавров.
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62k
doker 38 минут назад
В смысле, динозавры вымерли, а на столе у нас кто?
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1k
bigkoss 51 минуту назад
Флинстоуны рулят!
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
у нас с любым живым объектом 50% общего генома. мы потомки одноклеточных водорослей. при динозаврах млекопитающие были, а человекоподобным только 1,5млн лет
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5k
Babangdida Час назад
Вообще-то млекопитающие возникли вместе с динозаврами. Но их эволюция началась после гибели последних. А были ли они приматами... больше похоже на гадание на кофейной гуще, целью которого является получение очередного гранта на "научную" работу. Хотя, конечно, возможно и добросовестное исследование - дейли мейл не самый "авторитетный научный источник".
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