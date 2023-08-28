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В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского

В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского

Автор:
28 августа 2023 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: В Жириновский   доллар   записка   лдпр   предсказание   пророчество   
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В который раз удивляемся прозорливости политика.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обнародовал ранее не публиковавшуюся записку лидера ЛДПР Владимира Жириновского.


Уже тогда, в 2018 году на фоне продолжающегося роста курса доллара (с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе 2018 г) политик призывал отказаться от доллара и перейти на внутреннюю валюту.


"Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", - написал ВВЖ.

Чернышов замечает, что сейчас события развиваются именно так, как и говорил Жириновский. Наша страна постепенно движется к отказу от доллара. "Альтернатив в качестве валюты для международной торговли — достаточно", - резюмирует он.


Ранее, в мае нынешнего года, Чернышов рассказывал о том, что, работая с архивом Жириновского, он обнаружил записки политика, которые теперь иначе как пророческими не назовёшь. В них лидер ЛДПР обозначил важные исторические события, а также сделал прогноз на будущее. В частности, по его словам, в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР, а к 2040-му году - в границах славянского мира.

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Метки: В Жириновский   доллар   записка   лдпр   предсказание   пророчество   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
А и действительно: к чему 55 томов полного собрания сочинений, аргументация, убеждение сомневающихся, поэтапный план, разные варианты действий в зависимости от обстановки... Вот: раз, два, три, расходимся (здесь типа мем))
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29k
Юрьевич 5 минут назад
Гениально! Осталось добавить пункт 3)Производить всё самим начиная от пампесов и заканчивая микросхемами и программным обеспечением.
Возьмём простой пример. Попробуйте связаться с компанией DONGFENG в Китае и предложите купить у них, например минитрактор за юани. Скажите, что вы через московский филиал Bank of China перечислите им юани. Вас пошлют нафиг и попросят заплатить в долларах США, потому что товар оплаченный в юанях за пределы Китая просто не выпустят.
США должны деньги многим ведущим экономикам мира гигантские суммы и никто из них не собирается быстро отказываться от доллара, потому что он тогда не будет стоить той бумаги на которой напечатан. А терять свои бабки никто не горит желанием. Вот и получается интересная дилемма - доминирование доллара всех достало до печёнок, но отказаться от него - потерять свои деньги. Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус.
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84k
Татьяна Юсова 10 минут назад
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5k
Ал Ди 22 минуты назад
Кто отказался от доллара? Какие организации распустили?
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