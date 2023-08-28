В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского

Уже тогда, в 2018 году на фоне продолжающегося роста курса доллара (с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе 2018 г) политик призывал отказаться от доллара и перейти на внутреннюю валюту.

"Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", - написал ВВЖ.

Чернышов замечает, что сейчас события развиваются именно так, как и говорил Жириновский. Наша страна постепенно движется к отказу от доллара. "Альтернатив в качестве валюты для международной торговли — достаточно", - резюмирует он.

Ранее, в мае нынешнего года, Чернышов рассказывал о том, что, работая с архивом Жириновского, он обнаружил записки политика, которые теперь иначе как пророческими не назовёшь. В них лидер ЛДПР обозначил важные исторические события, а также сделал прогноз на будущее. В частности, по его словам, в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР, а к 2040-му году - в границах славянского мира.