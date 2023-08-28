В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского

В который раз удивляемся прозорливости политика.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обнародовал ранее не публиковавшуюся записку лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Уже тогда, в 2018 году на фоне продолжающегося роста курса доллара (с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе 2018 г) политик призывал отказаться от доллара и перейти на внутреннюю валюту.
"Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", - написал ВВЖ.
Чернышов замечает, что сейчас события развиваются именно так, как и говорил Жириновский. Наша страна постепенно движется к отказу от доллара. "Альтернатив в качестве валюты для международной торговли — достаточно", - резюмирует он.
Ранее, в мае нынешнего года, Чернышов рассказывал о том, что, работая с архивом Жириновского, он обнаружил записки политика, которые теперь иначе как пророческими не назовёшь. В них лидер ЛДПР обозначил важные исторические события, а также сделал прогноз на будущее. В частности, по его словам, в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР, а к 2040-му году - в границах славянского мира.
Источник:
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Возьмём простой пример. Попробуйте связаться с компанией DONGFENG в Китае и предложите купить у них, например минитрактор за юани. Скажите, что вы через московский филиал Bank of China перечислите им юани. Вас пошлют нафиг и попросят заплатить в долларах США, потому что товар оплаченный в юанях за пределы Китая просто не выпустят.
США должны деньги многим ведущим экономикам мира гигантские суммы и никто из них не собирается быстро отказываться от доллара, потому что он тогда не будет стоить той бумаги на которой напечатан. А терять свои бабки никто не горит желанием. Вот и получается интересная дилемма - доминирование доллара всех достало до печёнок, но отказаться от него - потерять свои деньги. Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус.