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Глава ЛДПР Слуцкий предложил ввести в южных регионах сиесту

Глава ЛДПР Слуцкий предложил ввести в южных регионах сиесту

Автор:
08 августа 2023 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоград   жара   лдпр   предложение   сиеста   южные регионы   
977
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В качестве альтернативы сиесте он также предложил удалённую работу, чтобы люди не выгорали на жаре.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочего визита в Волгоградскую область предложил губернатору Андрерю Бочарову начать в регионе эксперимент с введением сиесты, чтобы работники на несколько часов смогли покинуть работу и отдохнуть от изнуряющей жары. СМИ подчёркивают, что разговор политиков проходил в условиях 40-градусной "африканской жары". По словам Слуцкого, южные регионы всё чаще будут сталкиваться с затяжной жарой в летний период, поэтому прорабатывать инициативу необходимо уже сейчас. Своё предложение Слуцкий объяснил тем, что в жару у людей повышается давление и учащаются инфаркты.


Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой. Или перевод части сотрудников на удаленную работу. Или введение 4-дневного режима работы, чтобы у работников было больше времени на восстановление. Это поможет и с разгрузкой дорог.

В конце прошлой недели в южных регионах России действительно установилась сильная жара. До конца недели температура до плюс 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, сообщают в Гидрометцентре России. 


Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что аномально высокая температура воздуха в южных регионах связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии. К концу недели, по словам метеоролога, температура немного снизится из-за черноморского циклона.


И постепенное понижение температуры к концу недели прогнозируется с выходом черноморского циклона. Он будет перемещаться на север, в центр европейской России, но тем не менее в его тылу более прохладный воздух проникнет на акваторию Черного моря. Будет все равно жаркая погода, просто температура не будет превышать 40 градусов

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Метки: Волгоград   жара   лдпр   предложение   сиеста   южные регионы   
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9  комментариев
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70
iskra 2 часа назад
Интересно,каких работников он имеет в виду? Офисные сидят под кондиционерами. А как может бросить работу на 4 часа металлург или сборщик на конвейере?
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7k
Pravednik84 14 минут назад
У на в СПб 30-32, но влажноть такая, что постельное бельё сохнет по 2дня и не высыхает.
Дышать невозможно. Я отказался от второго спорта - сердце не выдерживает и получаса игры (а игра на самом солнцепёке).
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16k
Shtoppi Час назад
он совсем головой ё_нулся или как?
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5k
Трям 2 часа назад
Мне кажется, что слуцкий умственный инвалид.
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3k
Lexx 2 часа назад
А чего только южные регионы? Я тоже хочу посиестить или посиестировать.
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274
Виталий Понаморев Lexx Час назад
Ну так приезжай в южные регионы и " посиестируй " в тени от 35 -37а на солнце градусник просто завис .
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