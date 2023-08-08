Глава ЛДПР Слуцкий предложил ввести в южных регионах сиесту

В конце прошлой недели в южных регионах России действительно установилась сильная жара. До конца недели температура до плюс 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, сообщают в Гидрометцентре России.



Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что аномально высокая температура воздуха в южных регионах связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии. К концу недели, по словам метеоролога, температура немного снизится из-за черноморского циклона.



