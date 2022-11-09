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Какие писатели-фантасты действительно продемонстрировали дар предвидения?

Какие писатели-фантасты действительно продемонстрировали дар предвидения?

Автор:
09 ноября 2022 12:14
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: изобретение   книга   космос   мир   предсказание   пророчество   реальность   совпадение   фантастика   
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Книги в жанре фантастика тем и хороши, что демонстрируют совершенно нереальную (а зачастую страшную) картину мира. Но при этом зафиксировано немало примеров пророческого дара, который подтверждается фактами. Или же речь о простых совпадениях?

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Ровно за 14 лет до его крушения вышла повесть под названием «Тщетность» малоизвестного американского автора Моргана Робертсона. История выдуманного им «Титана» настолько точно описала будущее «Титаника», что Робертсона стали  называть пророком.

Автор рассказывал, что идея к нему пришла во время тяжелой болезни. Картина гибели лайнера была такой явственной и реалистичной, что ему даже слышались крики тонущих людей. Совпали не только названия, но и сюжетные линии, причины катастрофы и даже большого количества жертв.

Мистиком можно назвать и знаменитого Жюля Верна. Хотя описания межпространственных путешествий были и до него, именно этот классик положил собственные фантазии на научную основу.

Верн предсказал не только полет человека на Луну, но и детально описал нюансы в книге «С Земли на Луну» (1865 год): габариты корабля, количество членов экипажа, даже ориентировочный бюджет. Такие попытки – отправка человека в космос с использованием гигантской пушки действительно предпринимались. Самым известным был проект «Вавилон» под руководством Джеральда Булла. Но он остался незавершенным в связи с убийством инженера.

Жизнь «акваменов», занимающихся в толще вод океана строительством  и выращиванием морской капусты, описана в романе Беляева «Подводные земледельцы». В книге есть описание портативного буксировщика для повышения скорости движения. И такое устройство действительно появилось в 60-е годы, спустя 30 лет после выхода романа.

Стали  реальностью и дома-лаборатории (самый первый и наиболее известный – «Преконтинент-1» Жака-Ива Кусто). Затем были и другие.

В СССР тоже реализовывались подобные проекты. На постоянной основе люди под водой не жили, все-таки это вредно для здоровья. Но водорослевые плантации появились. И сейчас основная масса полезных водорослей, которые используют для еды, изготовления косметики и биотоплива, выращивают как раз на таких плантациях.

Многое из того, что описал Рэй Брэдбери, сбылось еще при жизни фантаста. Так, персонажи романа «451 градус по Фаренгейту» использовали специальные втулки для ушей – приемники, прототипы современных беспроводных наушников.

Еще одно чудо, описанное автором, это огромные плоские экраны, которые можно было использовать и для общения друг с другом. Фантаст описывал и устройства, которые очень напоминают банкоматы. А одна из сюжетных линий романа предрекала исчезновение бумажных книг. И им на смену пришли электронные. Конечно, печатная литература не канула окончательно в Лету. Но все же ее становится все меньше и меньше.

Кир Булычев в повести «Сто лет тому вперед» 1978 года описывал будущее в том виде, каким оно будет через век. Подростки передвигались там на особых пружинах, закрепленных на ногах (вспомним современные джамперы).

Автор предсказал и появление уличных аппаратов с едой и напитками, «умных» наручных часов, моноколес, роботов-пылесосов. Предсказал Булычев и космический туризм, хоть это и баснословно дорогое удовольствие, доступное единицам.

В специальной лаборатории, придуманной автором, удачно скрестили пшеницу и хлебное дерево и начали производить бублики. В наши дни это изделие, конечно, делают по старинке. Но другие чудеса генной инженерии, к примеру, гибрид картофеля и помидора, стали реальностью.

А вы бы хотели, чтобы какие-то определенные предсказания фантастов стали реальностью?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: изобретение   книга   космос   мир   предсказание   пророчество   реальность   совпадение   фантастика   
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4  комментария
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1k
emporio_ss 23 минуты назад
да вы почитайте старые русские сказки))) там описаны такие изделия и принцип работы которые и сегодня ещё не перевыпустели. А там даты издания гораздо раньше чем появились современные писатели фантасты.
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10k
MUZSER 6 минут назад
А ещё - «это уже было в Симпсонах»
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14k
Patmaz 13 минут назад
Станислав Лем, "Возвращение к звездам" !961 год
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19k
Corvus Corax 36 минут назад
Хьюго Гернсбек... 1912г. Искусственное освещение спортплощадок. Радар, причем - не только в деталях описал в романе принципы его работы, но даже проиллюстрировал все это принципиальной схемой.
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