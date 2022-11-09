Какие писатели-фантасты действительно продемонстрировали дар предвидения?

Стали реальностью и дома-лаборатории (самый первый и наиболее известный – «Преконтинент-1» Жака-Ива Кусто). Затем были и другие.

В СССР тоже реализовывались подобные проекты. На постоянной основе люди под водой не жили, все-таки это вредно для здоровья. Но водорослевые плантации появились. И сейчас основная масса полезных водорослей, которые используют для еды, изготовления косметики и биотоплива, выращивают как раз на таких плантациях.