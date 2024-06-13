Спустя 20 лет в Ленобласти отменили заплыв на резиновых куклах из-за “негативного резонанса”

Организаторы погоревали и решили не проводить мероприятие в 2024 году, так как «при таком отношении властных это структур было бы легкомысленно». Тем не менее участники не согласны с таким решением. Им очень хочется сплавиться на надувной кукле.

«Я дважды участвовал в ББЧ. Конечно, очень жаль, что его отменили! Своего плавсредства не имею, брал напрокат. Кстати, все по-разному переносят заплыв, не все надувные дамы выдерживают стихию. Я обязательно буду ждать следующего заплыва».

Зрители также заявили, что не видят ничего пошлого и тем более негативного в этом мероприятии.

Многие посещали его с детьми, а некоторые приезжали из других городов ради этого события.