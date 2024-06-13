Спустя 20 лет в Ленобласти отменили заплыв на резиновых куклах из-за “негативного резонанса”

Чтобы усмотреть этот самый резонанс, понадобилось две десятилетия.
ОМВД России по Приозёрскому району ЛО заявило организатору Bubble Baba Challenge, что заплыв не желательно, так как событие имеет «высокий негативный общественный резонанс». Так сказано в ответе на обращение организатора Дмитрия Булавинова. После отмены участники во главе с организатором обратились в администрацию Приозерского района Ленобласти для содействия в проведении мероприятия. Однако власти потребовали все документы, которые подтверждают согласование.
Также в администрации заметили, что к ним поступило более 15 просьб не отменять заплыв.
«Поступило порядка 15 обращений граждан о том, чтобы заплыв не отменяли. Но всё согласно требованиям проведения соревнований. Мы не отменили, мы попросили предоставить соответствующие документы. Мы писали, чтобы всё было согласовано по проведению соревнований, и готовы были бы собраться», - заявили в администрации изданию “Подъём”.
Организаторы погоревали и решили не проводить мероприятие в 2024 году, так как «при таком отношении властных это структур было бы легкомысленно». Тем не менее участники не согласны с таким решением. Им очень хочется сплавиться на надувной кукле.
«Я дважды участвовал в ББЧ. Конечно, очень жаль, что его отменили! Своего плавсредства не имею, брал напрокат. Кстати, все по-разному переносят заплыв, не все надувные дамы выдерживают стихию. Я обязательно буду ждать следующего заплыва».
Зрители также заявили, что не видят ничего пошлого и тем более негативного в этом мероприятии.
Многие посещали его с детьми, а некоторые приезжали из других городов ради этого события.
Сплав на надувных куклах на скорость проводили на Лосевских порогах в Ленобласти с 2003 года. В прошлом году, по словам организаторов, в соревнованиях приняли участие более 470 человек.
Источник:
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На членах резиновых пусть плавают.