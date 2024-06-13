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Спустя 20 лет в Ленобласти отменили заплыв на резиновых куклах из-за “негативного резонанса”

Спустя 20 лет в Ленобласти отменили заплыв на резиновых куклах из-за “негативного резонанса”

Автор:
13 июня 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   власть   закон   заплыв на резиновых куклах   развлечения   туризм   челлендж   
1361
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Чтобы усмотреть этот самый резонанс, понадобилось две десятилетия.

ОМВД России по Приозёрскому району ЛО заявило организатору Bubble Baba Challenge, что заплыв не желательно, так как событие имеет «высокий негативный общественный резонанс». Так сказано в ответе на обращение организатора Дмитрия Булавинова. После отмены участники во главе с организатором обратились в администрацию Приозерского района Ленобласти для содействия в проведении мероприятия. Однако власти потребовали все документы, которые подтверждают согласование.

Также в администрации заметили, что к ним поступило более 15 просьб не отменять заплыв.

«Поступило порядка 15 обращений граждан о том, чтобы заплыв не отменяли. Но всё согласно требованиям проведения соревнований. Мы не отменили, мы попросили предоставить соответствующие документы. Мы писали, чтобы всё было согласовано по проведению соревнований, и готовы были бы собраться», - заявили в администрации изданию “Подъём”.

Организаторы погоревали и решили не проводить мероприятие в 2024 году, так как «при таком отношении властных это структур было бы легкомысленно». Тем не менее участники не согласны с таким решением. Им очень хочется сплавиться на надувной кукле.

«Я дважды участвовал в ББЧ. Конечно, очень жаль, что его отменили! Своего плавсредства не имею, брал напрокат. Кстати, все по-разному переносят заплыв, не все надувные дамы выдерживают стихию. Я обязательно буду ждать следующего заплыва».

Зрители также заявили, что не видят ничего пошлого и тем более негативного в этом мероприятии.

Многие посещали его с детьми, а некоторые приезжали из других городов ради этого события.

Сплав на надувных куклах на скорость проводили на Лосевских порогах в Ленобласти с 2003 года. В прошлом году, по словам организаторов, в соревнованиях приняли участие более 470 человек.

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Метки: Санкт-Петербург   власть   закон   заплыв на резиновых куклах   развлечения   туризм   челлендж   
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9  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
дебилизм прогрессирует. скоро сморкнуться нельзя будет, что бы тебе какую-нибудь пропаганду не пришили.
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12k
BarOb 19 минут назад
Завязли в бюрократии
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1k
олег 24 минуты назад
Патриотично заменить надувное на березовые чурки , а непослушным наковальни из рельс.
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32
dimasnab 40 минут назад
Кучка дебилов....
На членах резиновых пусть плавают.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Так там и женщины с надувными женщинами кувыркались в воде?! Пропаганда нетрадиционных! Да за такое вообще пожизненное давать надо!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5119 постов (4904 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359038



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