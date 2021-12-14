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На дереве, под водой и со слонами: самые необычные отели мира

На дереве, под водой и со слонами: самые необычные отели мира (30 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:48
Сообщество : Факты
Метки: интересно   необычно   отдых   отель   отпуск   туризм   
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Вы давно хотели выбраться куда-нибудь в отпуск, но пандемия спутала все карты? Или наскучили обычные курорты у моря с программой All Inclusive? Тогда можно выбрать отель из льда, на самолете, на дереве или даже под водой.

Capsule Inn Akihabara

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Если вам давно хотелось почувствовать себя пчелой в улье – то вам однозначно подойдет эта гостиница. Отель находится в Японии и представляет из себя ячейки, в которых можно ночевать. В каждой из них есть кровать, телевизор и радио. Вещи нужно будет оставить в шкафчиках, а уборная – общая. «Номера» в этом отеле всего 2х1х1 метра, но и стоимость размещения там относительно низкая для Японии. К слову, такие отели появились еще в 70-х, но до сих пор пользуются популярностью. В России тоже есть такие: например, в Казани.

 

Rogner Bad Blumau

Отель построен по проекту архитектора Фриденсрайха Хундертварссера. Он известен простотой мысли и тем, что сам он – приверженец экологичного использования ресурсов. Все его строения разноцветные, а на крышах располагаются целые сады.

Находится отель в местечке Бад-Блюмау на юго-востоке Австрии. За сутки в отеле придется отдать от 200 евро.

 

The Ice Hotel

Ледяной дворец находится в Швеции в местечке Юккасъярви. Каждый год его строят заново. И абсолютно все здесь – изо льда, даже кровати. Посетители рассказывают, что температуры порой доходят в номерах до -7 градусов, а летом можно жить в деревянных домиках.

 

Elephant Safari Park Lodge

Отель находится на (сказочном) острове Бали. И здесь всюду слоны. Их настолько много, что они могут присоединиться к вам за ужином, а слонов можно трогать и кормить.

 

Keemala Bird’s Nests

Это отель из множества бунгало, больше напоминающих гнезда птиц. В каждом домике есть все необходимое, а снаружи – бассейн и терраса с видом на джунгли и море.

 

Ariau Amazon Towers Hotel

Хотели почувствовать себя Тарзаном? Добро пожаловать в Амазонию. Отель находится в джунглях Бразилии на берегу притока Амазонки.

Деревья здесь стоят на деревянных башнях, люди ходят по навесным мостам, а технологиям тут не место.

Правда, порой нужно подгадать правильное время посещения: сезон дождей длится по шесть месяцев, а вокруг множество хищников. Правда, не только они могут сделать больно: цена за сутки составляет 500 долларов. Минимум.

 

V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart

V8 –  обозначение мощного двигателя в названии отеля говорит само за себя. Возможно, это самый уютный гараж из всех знакомых вам. Архитектура и дизайн гостиницы придутся по вкусу автолюбителям. На стенах номеров изображены всевозможные гонки и ралли,  постельные места представляют микс кроватей и автомобилей, в декоре участвуют шины, домкраты, разводные ключи и прочий инструментарий. «Заправиться» постояльцу можно в шикарном ресторане при гостинице. 

 

Poseidon Undersea Resort

Необычный подводный отель находится на Фиджи, и является остатками базы бывшей подводной станции. Располагается он на глубине 12 м, и стены и потолки сделаны из прозрачного стекла. Все герметично, даже коридоры между капсулами.

Также здесь можно насладиться необычными развлечениями: покормить рыбок с помощью дистанционного пульта и включать специальное освещение, которое привлекает рыб. Стоимость такого отдыха – 15 тысяч долларов за сутки.

 

The Old Railway Station

Этот отель находится в Великобритании, в небольшом городе Петуорт. Здесь можно пожить на железнодорожной станции, выполненной в старинном стиле. Номера находятся в ретропоезде, и там есть все необходимые удобства. Да и цена вполне приемлемая: нужно будет потратить всего 170 евро.

 

The Bubble Lodge

Отель находится на острове Маврикий, и разработан так, что каждый номер – прозрачная автономная капсула. Здесь можно всю ночь любоваться звездами. А в номер можно заказать ужин от шеф-повара и даже… астронома. Он будет рассказывать о том, ради чего здесь точно стоит побывать – о небе над вашей головой.

Также можно посетить чайные плантации неподалеку и джунгли.

 

Отель в соляной шахте

Этот необычный отель находится в самой старой соляной шахте Европы – здесь с XIII века добывали каменную соль. Сейчас там водят экскурсии и предлагают возможность переночевать на глубине 250 метров под землей. Тут есть свои рестораны и даже спортзал. Из бонусов – моэно покататься на подземной железной дороге, переправиться на лодке и спуститься со 140-метровой лодке. А климат в пещерах принято считать лечебным. Стоит вся эта красота всего от 10 евро за ночь.

 

Canopy Tower

Отель расположен в Панаме в здании бывшей американской радарной башни в Панаме. Строение окружено лесом, во всех номерах панорамные окна. Кроме того, здесь водится огромное количество тропических птиц и красивейшие бабочки.

 

Sant'Angelo Luxury Resort

Отель находится в Италии в городке Матера. Старая часть города выдолблена в скале и является объектом ЮНЕСКО. В каждом номере – пещерные интерьеры, но есть свечи, постель, хорошая кухня, художественная галерея и прочие удобства.

 

А где бы вы хотели отдохнуть?

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Метки: интересно   необычно   отдых   отель   отпуск   туризм   
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Владимир 36 минут назад
В подводном бы пожил.
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Анна Анна 36 минут назад
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