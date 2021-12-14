На дереве, под водой и со слонами: самые необычные отели мира

Если вам давно хотелось почувствовать себя пчелой в улье – то вам однозначно подойдет эта гостиница. Отель находится в Японии и представляет из себя ячейки, в которых можно ночевать. В каждой из них есть кровать, телевизор и радио. Вещи нужно будет оставить в шкафчиках, а уборная – общая. «Номера» в этом отеле всего 2х1х1 метра, но и стоимость размещения там относительно низкая для Японии. К слову, такие отели появились еще в 70-х, но до сих пор пользуются популярностью. В России тоже есть такие: например, в Казани.