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"Любишь кататься - люби и за такси заплатить": уфимец нанял авто, чтобы машина возила его на горку

"Любишь кататься - люби и за такси заплатить": уфимец нанял авто, чтобы машина возила его на горку (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   зима   отдых   поехал   развлечения   с горы   санки   уфа   
1714
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Красиво жить не запретишь! Житель Уфы начисто опроверг поговорку "любишь кататься - люби и саночки возить". Удовольствие получал сам, а работу поручил другому.

Источник:

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Метки: видео   зима   отдых   поехал   развлечения   с горы   санки   уфа   
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10  комментариев
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11k
* Час назад
Отличная тема кстати. И человеку дал заработать, и сам отдохнул. Ещё и дорогу подсвечивают. Главное чтобы у водилы тормоза не отказали или ещё чего.
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1k
smokes 14 минут назад
Ну если нет подъёмника, почему бы не организовать самому альтернативу ? а Таксистам можно новую услугу вводить - работа подъёмником
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231
Юрий Матвеев 20 минут назад
да блин, там такая горка - в неё с час обратно идти, отлично придумал!
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6k
Влад 20 минут назад
гениально!!!
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5k
Николай Полчаса назад
вот кто взломал матрицу...
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2k
Михалыч 50 минут назад
Главное, что не задавил.
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10k
Великий Кормчий 54 минуты назад
Норм мужик отдыхает!
Почему бы и нет?
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34k
dima423 Час назад
спс поржал))) "аа уепался" - классно
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2k
Leo Час назад
По пьяни чего только не придумаешь
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