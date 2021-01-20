"Любишь кататься - люби и за такси заплатить": уфимец нанял авто, чтобы машина возила его на горку

На видео, появившемся в Сети, можно заметить, насколько гениально товарищ организовал "покатушки". Водитель такси, снявший этот ролик, поясняет, что ехал за мужчиной на скорости 30 км/час, чтобы потом забрать его со снегокатом и отвезти назад на горку.

Хозяин-барин!