"Любишь кататься - люби и за такси заплатить": уфимец нанял авто, чтобы машина возила его на горку

Красиво жить не запретишь! Житель Уфы начисто опроверг поговорку "любишь кататься - люби и саночки возить". Удовольствие получал сам, а работу поручил другому.
Уфимец полностью продумал свой отдых на горке, наняв такси для самого сложного - подъема на верх. Не царское это дело - ножками топать!
На видео, появившемся в Сети, можно заметить, насколько гениально товарищ организовал "покатушки". Водитель такси, снявший этот ролик, поясняет, что ехал за мужчиной на скорости 30 км/час, чтобы потом забрать его со снегокатом и отвезти назад на горку.
Хозяин-барин!
Хозяин-барин!
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
А что, так можно было?
Так он ему еще и дорогу сзади освещает...— Panagea ㋡ (@P4NAGEA) January 19, 2021
Ля, как классно. Завидую.
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