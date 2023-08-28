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В Уфе на улицах частного сектора заметили гуляющего медвежонка

В Уфе на улицах частного сектора заметили гуляющего медвежонка

Автор:
28 августа 2023 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Уфа   животные   медведь   медвежонок   удивительно   
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К людям он вышел в поисках пропитания, говорят экологи. Дети увидев косолапого умиляются, а вот родителям не до шуток — бегом прячутся по домам

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Метки: Видео   Уфа   животные   медведь   медвежонок   удивительно   
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