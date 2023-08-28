В Уфе на улицах частного сектора заметили гуляющего медвежонка

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К людям он вышел в поисках пропитания, говорят экологи. Дети увидев косолапого умиляются, а вот родителям не до шуток — бегом прячутся по домам
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