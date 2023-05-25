Кариес под микроскопом

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Кариес — это заболевание зуба, которое сопровождается его разрушением из-за деятельности бактерий, живущих в ротовой полости. Кариес возникает во все возрастные периоды, а его распространённость среди людей достигает практически 100%.
Бактерии питаются остатками пищи и выделяют кислоты, которые разрушают эмаль зуба. Если этот процесс не остановить, кислоты проникают в глубокие слои зуба, где разрушают дентин и пульпу зуба, что может привести к болевым ощущениям, воспалению и даже проникновению бактерий в кровоток.
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