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Кариес под микроскопом

Кариес под микроскопом

Автор:
25 мая 2023 09:36
Сообщество : Наука
Метки: зубы   интересно   кариес   под микроскопом   удивительно   фото   
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Кариес — это заболевание зуба, которое сопровождается его разрушением из-за деятельности бактерий, живущих в ротовой полости. Кариес возникает во все возрастные периоды, а его распространённость среди людей достигает практически 100%.

Бактерии питаются остатками пищи и выделяют кислоты, которые разрушают эмаль зуба. Если этот процесс не остановить, кислоты проникают в глубокие слои зуба, где разрушают дентин и пульпу зуба, что может привести к болевым ощущениям, воспалению и даже проникновению бактерий в кровоток.

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Метки: зубы   интересно   кариес   под микроскопом   удивительно   фото   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
вспомнилось
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sonic24a Полчаса назад
ужас. Как это развидеть? Пойду зубы почищу.
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