Кариес под микроскопом

Бактерии питаются остатками пищи и выделяют кислоты, которые разрушают эмаль зуба. Если этот процесс не остановить, кислоты проникают в глубокие слои зуба, где разрушают дентин и пульпу зуба, что может привести к болевым ощущениям, воспалению и даже проникновению бактерий в кровоток.