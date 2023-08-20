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Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве

Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве

Автор:
20 августа 2023 20:32
Сообщество : Наука
Метки: Видео   звезда   снимки   солнце   телескоп   ученые   
1187
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Потом из них смонтировали красивый и детализированный ролик.

В Португалии есть заповедник звёздного неба, он находится на озере Алькева - Dark Sky Alqueva Reserve. Там отсутствует так называемое «световое загрязнение» (засвечивание неба искусственными источниками света), поэтому место уже давно облюбовали учёные и астрономы-любители.

Туда и направилась группа исследователей, вооружённая SQR-камерой и телескопом с разрешением в 5К. Они сделали сотни снимков звезды по имени Солнце - а потом собрали из них ролик в невероятном качестве.

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Метки: Видео   звезда   снимки   солнце   телескоп   ученые   
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4  комментария
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51
Mary Jane 15 минут назад
Почему-то при просмотре ролика, в голове песня Цоя заиграла...
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221
Александр Шевченко Минуту назад
Завораживает .
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August

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