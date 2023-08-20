Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве

Потом из них смонтировали красивый и детализированный ролик.
В Португалии есть заповедник звёздного неба, он находится на озере Алькева - Dark Sky Alqueva Reserve. Там отсутствует так называемое «световое загрязнение» (засвечивание неба искусственными источниками света), поэтому место уже давно облюбовали учёные и астрономы-любители.
Туда и направилась группа исследователей, вооружённая SQR-камерой и телескопом с разрешением в 5К. Они сделали сотни снимков звезды по имени Солнце - а потом собрали из них ролик в невероятном качестве.
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