FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 134 поста • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
Мысли типичного Работыша, который живёт в каждом из нас

Мысли типичного Работыша, который живёт в каждом из нас

Автор:
16 августа 2023 14:21
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   забавные комиксы   комиксы про работу   милота   работыш   смешные картинки   фото   
1392
17

Работыш живёт в каждом из нас. Он каждый день ходит на работу, о чём-то мечтает, сталкивается с рутиной. Авторы персонажа хотят показать, как же офисный стиль жизни Работыша схож с нашим. Фразы и мысли плюшевого навеяны реальной жизнью.

×
×

А вас когда-нибудь посещали такие же мысли, как Работыша?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: забавно   забавные комиксы   комиксы про работу   милота   работыш   смешные картинки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
347
Vergüenza Ajena 52 минуты назад
И где кукурузина находит такую тупость?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Carex 9 минут назад
Нытьё офисного планктона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 24 минуты назад
неужели все так плохо?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 48 минут назад
мрак какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54923



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Набирающие популярность в сообществах
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#аварии#авто аварии#в мире#Автовсячина#Китай#сарказм#собака
#автомобили#интересное#Юмор#ДТП#подборка#новости#история#милота#СССР#мир
#автомир#люди#Прикол#интересно#забавно#факты#природа#позитив#ЧП#Россия
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь Мемы из "Страдающего Средневековья" Мемы из "Страдающего Средневековья" Мемы в стиле "Девочка VS женщина", раскрывающие всю суть прекрасной половины человечества Мемы в стиле "Девочка VS женщина", раскрывающие всю суть прекрасной половины человечества 16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла 16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла Детские фразочки, которые даже взрослых заставляют задуматься Детские фразочки, которые даже взрослых заставляют задуматься «И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников «И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников

На что жалуетесь?

Вернуться