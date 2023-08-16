Мысли типичного Работыша, который живёт в каждом из нас

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Работыш живёт в каждом из нас. Он каждый день ходит на работу, о чём-то мечтает, сталкивается с рутиной. Авторы персонажа хотят показать, как же офисный стиль жизни Работыша схож с нашим. Фразы и мысли плюшевого навеяны реальной жизнью.
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А вас когда-нибудь посещали такие же мысли, как Работыша?
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