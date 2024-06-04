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Теперь официально: Олег Эйдельштейн признан сыном Жириновского

Теперь официально: Олег Эйдельштейн признан сыном Жириновского

Автор:
04 июня 2024 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: жириновский   интересное   наследство   олег эйдельштейн   отцовство   сын   фото   
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Владимир Жириновский впервые представил сына в 2017 году.

Олег Эйдельштейн получил официальный статус сына покойного политика Владимира Жириновского. Однако этого добиться Олегу удалось не сразу - первый его судебный иск был отклонён. Суд принял решение о признании отцовства только после апелляции. Теперь Олег Эйдельштейн может законно претендовать на наследство бывшего лидера ЛДПР.

О своём внебрачном сыне Владимир Вольфович заявил впервые в 2017 году. Тогда стало известно, что у Жириновского были отношения с осетинкой Жанной Газдаровой. 13 декабря 1986 года у них родился сын Олег. Сначала мальчик носил фамилию матери, но потом взял фамилию деда, отца Жириновского, Вольфа Эйдельштейна. Сын Жириновского вырос в североосетинском селе Чикола, после он окончил МГОУ и вернулся в Осетию строить политическую карьеру.

Жириновский умер в 2022 году. В 2023 году Эйдельштейн занялся установлением отцовства, чтобы получить возможность претендовать на наследство отца. Правда, претендовать там особо не на что. По данным kp.ru, согласно декларации за 2020 год, в собственности политика была одна небольшая квартира и одно служебное жилье. Большая часть имущества зарегистрирована на его супругу — Галину Лебедеву.

Источник:

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Метки: жириновский   интересное   наследство   олег эйдельштейн   отцовство   сын   фото   
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7  комментариев
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28k
Влад 17 минут назад
И что? У него 3 высших? Он гениальный аналитик? Он преподаватель? Он партию создал? Сын Жириновского это не заслуга, просто случайность.
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5k
banga911 7 минут назад
как неожиданно - от жида родился жид.
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33k
Юрьевич Полчаса назад
Дедушка юрист
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42k
Франц Лефорт Час назад
И что дальше? Очередная дележка наследства? Да пох!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5089 постов (4874 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358124



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