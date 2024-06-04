Теперь официально: Олег Эйдельштейн признан сыном Жириновского

Владимир Жириновский впервые представил сына в 2017 году.
Олег Эйдельштейн получил официальный статус сына покойного политика Владимира Жириновского. Однако этого добиться Олегу удалось не сразу - первый его судебный иск был отклонён. Суд принял решение о признании отцовства только после апелляции. Теперь Олег Эйдельштейн может законно претендовать на наследство бывшего лидера ЛДПР.
О своём внебрачном сыне Владимир Вольфович заявил впервые в 2017 году. Тогда стало известно, что у Жириновского были отношения с осетинкой Жанной Газдаровой. 13 декабря 1986 года у них родился сын Олег. Сначала мальчик носил фамилию матери, но потом взял фамилию деда, отца Жириновского, Вольфа Эйдельштейна. Сын Жириновского вырос в североосетинском селе Чикола, после он окончил МГОУ и вернулся в Осетию строить политическую карьеру.
Жириновский умер в 2022 году. В 2023 году Эйдельштейн занялся установлением отцовства, чтобы получить возможность претендовать на наследство отца. Правда, претендовать там особо не на что. По данным kp.ru, согласно декларации за 2020 год, в собственности политика была одна небольшая квартира и одно служебное жилье. Большая часть имущества зарегистрирована на его супругу — Галину Лебедеву.
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