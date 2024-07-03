Мужчина в Китае судился за право парковать игрушечные машины сына

Однако машинки оказались не простые, а лимитированного тиража и были оценены судом в 60 тыс. юаней (720 тыс. рублей). Суд Чжан выиграл. В будущем он сможет беспрепятственно пользоваться своими парковочными местами.



В интернете некоторые раскритиковали Чжана за то, что он требует такую ​​большую сумму от охранников, в то время как другие поддержали его, назвав действия компании полным абсурдом.



И кто тут прав?

