Мужчина в Китае судился за право парковать игрушечные машины сына

Мужчина по фамилии Чжан из провинции Чжэцзян приобрел три места в подземной парковке одновременно с покупкой квартиры. Так как места подолгу были не заняты, другие автомобилисты густонаселенного ЖК периодически занимали их.
Чжан нашел необычный способ решить эту проблему и припарковал там дорогие игрушечные машинки своего сына. Соседи шаг не оценили и пожаловались в управляющую компанию, назвав действия Чжана «эгоистичными» и «расточительными». В итоге управляющая компания приказала охранникам выбросить машинки.
Однако машинки оказались не простые, а лимитированного тиража и были оценены судом в 60 тыс. юаней (720 тыс. рублей). Суд Чжан выиграл. В будущем он сможет беспрепятственно пользоваться своими парковочными местами.
В интернете некоторые раскритиковали Чжана за то, что он требует такую большую сумму от охранников, в то время как другие поддержали его, назвав действия компании полным абсурдом.
И кто тут прав?
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Так что управляшка со своими охранниками теперь справедливо должна компенсировать утрату и моральный ущерб.
У кого-то несколько квартир. С точки зрения критикующих, он в них тоже должен пускать пожить всякого, у кого своего угла нет?