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Мужчина в Китае судился за право парковать игрушечные машины сына

Мужчина в Китае судился за право парковать игрушечные машины сына

Автор:
03 июля 2024 10:57
Сообщество : Автомир
Метки: Игрушки   Китай   СУД   авто   забавно   машинки   парковка   сын   
749
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Мужчина по фамилии Чжан из провинции Чжэцзян приобрел три места в подземной парковке одновременно с покупкой квартиры. Так как места подолгу были не заняты, другие автомобилисты густонаселенного ЖК периодически занимали их.

Чжан нашел необычный способ решить эту проблему и припарковал там дорогие игрушечные машинки своего сына. Соседи шаг не оценили и пожаловались в управляющую компанию, назвав действия Чжана «эгоистичными» и «расточительными». В итоге управляющая компания приказала охранникам выбросить машинки.

Однако машинки оказались не простые, а лимитированного тиража и были оценены судом в 60 тыс. юаней (720 тыс. рублей). Суд Чжан выиграл. В будущем он сможет беспрепятственно пользоваться своими парковочными местами.

В интернете некоторые раскритиковали Чжана за то, что он требует такую ​​большую сумму от охранников, в то время как другие поддержали его, назвав действия компании полным абсурдом.

И кто тут прав?

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Метки: Игрушки   Китай   СУД   авто   забавно   машинки   парковка   сын   
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8  комментариев
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6k
Горожанин 52 минуты назад
Если это его личные купленные места - какие вообще могут быть вопросы? У кого-то может квартира - личная собственность пустует, когда человек в отпуске. Тоже что ли нужно без разрешения занимать и пользоваться, считая, что иначе - это расточительство. Бред... Нормальный в Китае суд. И игрушки тоже хорошие.
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4k
Rom 17 минут назад
Очень странная проблема. Его места, что хочет, то там и делает. Что не противоречит противопожарной безопасности на стоянках. (хлам обычно не дают хранить)
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37k
Teodor 20 минут назад
Я, было дело, купил паркоместо вместе с квартирой, но еще два года в ней ремонт делал и не заезжал. И речи не было о том, чтобы кто-то занял мое место. Управляющая спросила можно ли дать мой телефон претендентам и лишь потом чел позвонил и договорился об аренде.
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129k
Аааа 37 минут назад
Это его личные места. Хочет - игрушки ставит, независимо от их стоимости, хочет - мешки с картошкой или кирпичи. Это его право.

Так что управляшка со своими охранниками теперь справедливо должна компенсировать утрату и моральный ущерб.

У кого-то несколько квартир. С точки зрения критикующих, он в них тоже должен пускать пожить всякого, у кого своего угла нет?
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1k
Glassy 39 минут назад
Человек купил данные места вместе с квартирой. Остальное - эмоции. Использовать по назначению данные места или поставить там лыжи - право владельца. В прочем суд занял верную позицию, а на возгласы хитрозадых нищебродов можно просто наложить сверху.
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18k
Kostick 56 минут назад
я смотрю народ везде одинаковый) да какая разница, пользуется он теми местами, или нет. хитрожопые вполне могли предложить владельцу платить аренду. но нет, "эгоист, жадина, буржуй!".
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Anarasius
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