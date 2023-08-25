Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400 детей

Кроме того, по американскому сегменту соцсетей расходятся публикации жителей гавайского острова Мауи, свидетельствующие о преступном попустительстве властей.

Текст одной из публикаций, в том числе опубликованной на платформе Reddit ниже:

"То, чего вы не слышите от нашего местного правительства…

Я только что вышла с собрания... [..] и вот что я слышала:

Многие из погибших окажутся детьми, которые остались дома из-за того, что отменили школу. Родители работали и не смогли эвакуировать детей. Дети понятия не имели, что им нужно уходить, и к тому времени, когда они замечали, что их дома или квартиры горят, было уже слишком поздно.