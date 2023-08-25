Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400 детей

Ужасное с гавайского острова Мауи. В сгоревшем городе было 3000 учеников школ. На сегодня только 400 из них пошли в другие школы и 200 перешли на дистанционное обучение. "Где дети?"- спрашивают жители. "Я не знаю" - отвечает мэр. Сгоревшими до сих пор находят целые семьи. Число погибших в итоге будет просто колоссальным.
По соцсетям и независимым американским СМИ расходится информация об утечке письма Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA), в котором получателям предписывается удалить все фотографии и видеозаписи, документирующие смерть и разрушения в Лахайне, Мауи (Гавайи):
А скрывать, судя по всему, есть что.
В день катастрофы на острове, сообщают независимые СМИ, закрыли все детсады и школы, отключили воду в гидрантах и не работала система оповещения. Взрослые ушли на работу. Дети остались дома.
Сейчас в сгоревших автомобилях находят обгоревшие детские кости.
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Кроме того, по американскому сегменту соцсетей расходятся публикации жителей гавайского острова Мауи, свидетельствующие о преступном попустительстве властей.
Текст одной из публикаций, в том числе опубликованной на платформе Reddit ниже:
"То, чего вы не слышите от нашего местного правительства…
Я только что вышла с собрания... [..] и вот что я слышала:
Многие из погибших окажутся детьми, которые остались дома из-за того, что отменили школу. Родители работали и не смогли эвакуировать детей. Дети понятия не имели, что им нужно уходить, и к тому времени, когда они замечали, что их дома или квартиры горят, было уже слишком поздно.
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- Правительство беспокоится о том, как мы отреагируем, когда узнаем, что пожарные прекратили тушение ранее в тот же день и заявили, что пожар был локализован на 100%, зная, что к полудню ожидается скорость ветра 70 миль в час. Это противоречит всем протоколам управления огнем.
Пожарная часть не должна была оставлять первоначальный пожар без присмотра.
- Они боятся, что публичных призывов к ответственности будет больше, чем они могут контролировать, и начнутся протесты и беспорядки.
- Лахайну планируют закрыть на несколько месяцев. На очистку от опасных и экологических загрязнений уйдут месяцы.
- Им не хватит жилья для всех переселенцев.
- Они очень переживают, что общественность взбесится, когда узнают, что ни одна пожарная машина не отреагировала на пожары.
- Аварийные сирены не были активированы (сирены урагана), и гибель людей можно было бы снизить за счет более эффективного управления чрезвычайными ситуациями, которые полностью провалились».
Если вы спросите меня, это не некомпетентность, это спланированный кризис…"
Сегодня стало извеестно, что начальник полиции гавайского острова Мауи задержал журналиста Ника Сортора после того, как тот поинтересовался подробностями исчезновения детей, которые могли погибнуть во время лесных пожаров.
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Между тем, американцы составили список политиков, которые ездили на Украину и ждут, когда они посетят Гавайи.
Особо досталось старине Джо Байдену, отметившегося на встрече с погорельцами рассказом о легком возгорании у негона кухне в незапамятном году.
«Если бы президент Трамп взял отпуск, а затем появился на Мауи и рассказал выдуманную историю о том, что чуть не потерял свой Corvette и кота, в то время как родители ищут прах своих детей, его бы арестовали на месте, дважды объявили импичмент, и эта история была бы в новостях в течение многих лет», - пишет в своем аккаунте социальной сети Трамп-младший:
Напомним, во время посещения сгоревшего города на острове Мауи (Гавайи) президент Байден рассказал что у него дома как-то тоже был пожар из-за удара молнии, и он чуть не потерял кошку и машину Корветт. Это оказалось враньём. Пожар был, но это оказалось возгоранием на кухне, потушили за 20 мин.
Гавайцев оскорбило это сравнение. У них дома сгорели и дети погибли.
На плакате "Сожалеем что ты чуть не потерял Корвет 67-го года в пожаре, мистер Президент. Мауи - сила!"
«Я еще попрошу конгресс выделить миллиарды Украине»:
«Это похоже на пожар на моей кухне»:
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