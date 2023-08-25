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Северных оленей, которые паслись на территории России, в Норвегии убивают, чтобы не платить компенсации

Северных оленей, которые паслись на территории России, в Норвегии убивают, чтобы не платить компенсации

Автор:
25 августа 2023 22:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   граница   забор   компенсации   норвегия   олени   ягель   
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За год в Норвегии убили 40 оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить нашей стране многомиллионные компенсации. К тому же, местные власти решили укрепить забор на границе, чтобы животные не сбегали в РФ, пишет AFP.

Норвежское правительство заявило, что в этом году 42 оленя ушли в Мурманскую область. 40 животных, которых удалось вернуть на родину, были забиты из опасений, что они снова пересекут границу. За каждого оленя, переправившегося в Россию, страна должна выплачивать Москве около 500 тыс. рублей.

Напомним, в конце июля администрация российского заповедника в Мурманской области выставила счёт Норвегии из-за северных оленей, которые зашли на российскую природоохранную территорию. За два месяца оленье стадо в 40 голов съело ягеля на 420 миллионов рублей.

Ущерб оценивался по формуле с учётом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя (в среднем это 150 кг мяса от одного оленя) и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии»

, — пояснила СМИ директор заповедника.

Кроме того, Норвегия перестраивает полуразрушенный забор на границе с Россией, чтобы северные олени перестали переходить границу в поисках лучших пастбищ. Отмечается, что местные власти не хотят выплачивать компенсацию за то, что олени пасутся в заповедниках на территории другой страны.

Источник:

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Метки: Россия   граница   забор   компенсации   норвегия   олени   ягель   
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11  комментариев
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1k
Rom Час назад
Ну поели травку немножко.....))) че там будет то?
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21k
иванов дмитрий 6 минут назад
40 оленей за год ? - печально
хотя если сравнивать
.
наши новости.
Часть погибших в Красноярском крае северных оленей могли смертельно ранить браконьеры, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, нелегальные охотники нередко прибегают к отстрелу животных в воде ради мяса и ценящихся в медицине молодых рогов. О гибели около 1,2 тыс. диких северных оленей региональная прокуратура сообщила 12 августа.
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23k
Axel 8 минут назад
Они ещё и нелегалы получается. В паспортах у них какое гражданство? Надо было судить и присудить лет пятнадцать с отбыванием в колонии-поселении)
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25k
Slawa49 14 минут назад
40 оленей съели ягеля на 420 миллионов рублей?????????????? они там что черной икрой закусывали??? ягель это лишайник))) никогда не думал что он столько стоит)))) это же просто лишайник, которым например в Магадане все сопуи усыпаны))))))
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7k
Умница-красавица 21 минуту назад
Они и тюлениху пристрелили, потому что «не смогли бы обеспечить ей безопасность». Оленей видимо убили из гуманных соображений, ведь после возвращения из России из жизнь все равно потеряла смысл.
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24k
pssst 22 минуты назад
Убивают и продают на мясо?
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34k
Андрей Иванов Полчаса назад
То есть они не просто пи.орасы, но и зоофилы. От них даже олени сбегают
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−7
Собака У Попа 37 минут назад
А российских оленей к ним туда можно запустить, что бы поравняться? Или у них нет своего ягеля? Ну, или в крайнем случае дать этим оленям российское гражданство. Жалко животных ведь.
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367
Бармалей Собака У Попа 24 минуты назад
Мы им крабов запустили и горбушу! ;))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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