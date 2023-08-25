Северных оленей, которые паслись на территории России, в Норвегии убивают, чтобы не платить компенсации

За год в Норвегии убили 40 оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить нашей стране многомиллионные компенсации. К тому же, местные власти решили укрепить забор на границе, чтобы животные не сбегали в РФ, пишет AFP.
Норвежское правительство заявило, что в этом году 42 оленя ушли в Мурманскую область. 40 животных, которых удалось вернуть на родину, были забиты из опасений, что они снова пересекут границу. За каждого оленя, переправившегося в Россию, страна должна выплачивать Москве около 500 тыс. рублей.
Напомним, в конце июля администрация российского заповедника в Мурманской области выставила счёт Норвегии из-за северных оленей, которые зашли на российскую природоохранную территорию. За два месяца оленье стадо в 40 голов съело ягеля на 420 миллионов рублей.
Ущерб оценивался по формуле с учётом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя (в среднем это 150 кг мяса от одного оленя) и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии»
, — пояснила СМИ директор заповедника.
Кроме того, Норвегия перестраивает полуразрушенный забор на границе с Россией, чтобы северные олени перестали переходить границу в поисках лучших пастбищ. Отмечается, что местные власти не хотят выплачивать компенсацию за то, что олени пасутся в заповедниках на территории другой страны.
Источник:
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хотя если сравнивать
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наши новости.
Часть погибших в Красноярском крае северных оленей могли смертельно ранить браконьеры, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, нелегальные охотники нередко прибегают к отстрелу животных в воде ради мяса и ценящихся в медицине молодых рогов. О гибели около 1,2 тыс. диких северных оленей региональная прокуратура сообщила 12 августа.