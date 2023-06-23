Исследователи назвали страны, где живут женщины с самой большой грудью

Как ни странно, но Норвегия заняла первое место.
Эксперты сервиса World Data определили, в каких странах живут самые пышногрудые женщины. Для этого они провели масштабные опросы более чем в 80 странах. Учёные спрашивали их о размере чашки бюстгалтеров и учитывали средний индекс массы тела (ИМТ) женщин по каждой стране.
Принимая во внимание эти две составляющие, исследователи пришли к выводу, что в Норвегии проживает самый большой процент обладательниц внушительных размеров груди в мире — от C до D (3 и 4 размер). Не сильно уступая, Люксембург и Исландия заняли второе и третье место соответственно. Россия же в этом рейтинге заняла почётное 11-е место. Обладательницами самого маленького размера АА (нулевой) оказались жительницы Центральной Африки и Юго-Восточной Азии.
Как мы говорили ранее, аналитики исследовали размеры груди с учётом ИМТ. Поэтому в странах, где у женщин был более высокий показатель веса, они имели и большую грудь. Однако если изучить корреляцию размера бюста и ИМТ, то окажется, что самые стройные и пышногрудые девушки (пусть и не с четвёртым размером) живут в Дании. Разумеется, этим же объясняется и маленький размер груди, например, вьетнамок. Как известно, представительницы азиатской расы никогда не отличались избыточным весом.
Женская грудь состоит из жировой и железистой тканей. Конечно, ее форма и размер очень зависят от генетики, но важно и то, нет ли у вас лишнего веса. Ведь чем больше у вас масса тела, тем больше грудь. А лишний вес — это один из серьезных факторов риска развития таких опасных болезней, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые и другие заболевания
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Двойка и полторашка - самое то, смотрятся красиво и не отвиснут, а по большим размерам тащатся лишь девственники, не видевшие страшной реальности жизни, да такие же толстые мужики.
Канада со своими трудовиками-трангендерами просто обязана быть на первом месте!