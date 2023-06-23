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Исследователи назвали страны, где живут женщины с самой большой грудью

Исследователи назвали страны, где живут женщины с самой большой грудью

Автор:
23 июня 2023 14:49
Сообщество : Наука
Метки: Россия   индекс массы тела   исследование   норвегия   опросы   размер груди   
3435
3

Как ни странно, но Норвегия заняла первое место.

Эксперты сервиса World Data определили, в каких странах живут самые пышногрудые женщины. Для этого они провели масштабные опросы более чем в 80 странах. Учёные спрашивали их о размере чашки бюстгалтеров и учитывали средний индекс массы тела (ИМТ) женщин по каждой стране.


Принимая во внимание эти две составляющие, исследователи пришли к выводу, что в Норвегии проживает самый большой процент обладательниц внушительных размеров груди в мире — от C до D (3 и 4 размер). Не сильно уступая, Люксембург и Исландия заняли второе и третье место соответственно. Россия же в этом рейтинге заняла почётное 11-е место. Обладательницами самого маленького размера АА (нулевой) оказались жительницы Центральной Африки и Юго-Восточной Азии.

Как мы говорили ранее, аналитики исследовали размеры груди с учётом ИМТ. Поэтому в странах, где у женщин был более высокий показатель веса, они имели и большую грудь. Однако если изучить корреляцию размера бюста и ИМТ, то окажется, что самые стройные и пышногрудые девушки (пусть и не с четвёртым размером) живут в Дании. Разумеется, этим же объясняется и маленький размер груди, например, вьетнамок. Как известно, представительницы азиатской расы никогда не отличались избыточным весом.


Женская грудь состоит из жировой и железистой тканей. Конечно, ее форма и размер очень зависят от генетики, но важно и то, нет ли у вас лишнего веса. Ведь чем больше у вас масса тела, тем больше грудь. А лишний вес — это один из серьезных факторов риска развития таких опасных болезней, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые и другие заболевания

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Метки: Россия   индекс массы тела   исследование   норвегия   опросы   размер груди   
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19  комментариев
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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121
Сергей Клейстер 3 минуты назад
а я то думаю- "почему мне понравилась норвегия?" ...
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11k
Трив 14 минут назад
Увы, большие сиси красивы только у молодых девушек. И совсем некрасивы у женщин после 35 или родов.
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1k
Николай 14 минут назад
Нетолерантное исследование.
Канада со своими трудовиками-трангендерами просто обязана быть на первом месте!
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
В штатах на макдаке и прочем отожранные?
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31k
koleos72 Полчаса назад
Там, это, пруфы! Медведь, про пруфы! Сиси где, пруфы?!
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33k
Юр21 Час назад
Непонял, а где пост то? Автор думает что набор буковок это и есть пост про БОЛЬШУЮ ГРУДЬ? Автор ошибается...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Решением сервиса World Data норвежским женщинам было разрешено участвовать в опросе даже, если у них установлен импланты.
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14k
Shtoppi Час назад
раз уж на то пошло, то в наше время следует конкретизировать, что "с самой большой натуральной грудью".
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607
Лёха Лёха Час назад
Тема сисек не раскрыта, ждëм продолжение с подтверждениями
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1k
Arti Час назад
Фото не хватает, как доказательств. Желательно с каждой страны ) вот США например

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3k
vfrcbvec Час назад
Сиськи разные важны, сиськи разные нужны!
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3
Ясен Пень vfrcbvec Час назад
Надо уточнить, что у отдельно взятой женщины, хотелось бы, что бы они обе были одинаковыми.
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