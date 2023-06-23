Исследователи назвали страны, где живут женщины с самой большой грудью

Эксперты сервиса World Data определили, в каких странах живут самые пышногрудые женщины. Для этого они провели масштабные опросы более чем в 80 странах. Учёные спрашивали их о размере чашки бюстгалтеров и учитывали средний индекс массы тела (ИМТ) женщин по каждой стране.





Принимая во внимание эти две составляющие, исследователи пришли к выводу, что в Норвегии проживает самый большой процент обладательниц внушительных размеров груди в мире — от C до D (3 и 4 размер). Не сильно уступая, Люксембург и Исландия заняли второе и третье место соответственно. Россия же в этом рейтинге заняла почётное 11-е место. Обладательницами самого маленького размера АА (нулевой) оказались жительницы Центральной Африки и Юго-Восточной Азии.