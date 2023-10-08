Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России

Норвежцы предложили заплатить за нанесённый ущерб в несколько сотен раз меньше. Российская сторона отказалась.
Эпопея с забредшими норвежскими оленями на территорию российского заповедника "Пасквик" в Мурманской области продолжается. Директорат сельского хозяйства Норвегии попросил снизить сумму выплат за съеденный оленями ягель в 200 раз.
Российская сторона, напомним, оценила ущерб в 47 млн норвежских крон (425 млн рублей), норвежцы же готовы заплатить только 50 тысяч крон (около 460 тысяч рублей), но в пятикратном размере — то есть 250 тысяч крон (2,2 млн рублей). Российскую сторону такая сумма не устраивает. Но норвежцы готовы к переговорам. Они уже заставили владельца стада из 40 голов, которое в 2023 году на протяжении более двух месяцев паслось на территории заповедника, забить животных, чтобы исключить их переход границы в дальнейшем.
"Норвежская сторона не готова оплатить 47 млн норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тыс. норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году. Однако норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере", — говорится в сообщении Управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка Директората сельского хозяйства Норвегии.
Сообщается, что в скором времени в приграничном российском посёлке Никель пройдёт встреча представителей заповедника "Пасвик" и Директората сельского хозяйства Норвегии. Стороны хотят обсудить модель компенсации и методику расчёта ущерба.
Мы норвежцам на встрече показали оба варианта расчета и пояснили, что заповедник - это не пастбище, а особо охраняемая ценная территория. И именно в варианте подсчета, в котором мы пришли к 47 млн крон, суммы такие, что в каждом компоненте сложной формулы учитывается повышающий коэффициент, подчеркивающий высокую ценность этих земель", - сказала директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.
Добавим, что вид мха, известный как ягель, растёт очень медленно. Для восстановления пастбища после выпаса оленей может потребоваться несколько десятилетий.
Источник:
- Норвежский фотограф встретил редкого олененка, который еще и согласился позировать
- Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно
- Семейная пара из США сняла массовое самоубийство оленей
- В Норвегии от одного удара молнии погибло больше 300 оленей: душераздирающие фото
- Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей
Да ссать на этих оленей. Чего мы из моха такого важного делаем?
Считаю что не стоит "мелочится"
если производить, то смело можно писать на упаковке - из еврокомпонентов
Зерно в стране есть. Хоть и не украинский чернозем. Но тоже урожаи приличные.
А в Норвегии как раз по запаху олени лишайники ищут.
Чернозема нет.
Балтийское море появилось недавно. А до этого ледник у них все до камня стесывал. Зато дороги строить отлично.
Нет глин. Будто сразу на щебень кладёшь.
А что делать. Может как с лососем. Если кормить зерном, мясо лососевых светлое. Поэтому свеклу добавляют.
Это во времена, когда Camry меньше 1.5 миллиона стоила.
Что-то с сервером можно поменять.
Сейчас, если оленей кормить высокоэнергетическим зерном, а даже не травой - олени съедят не на большую сумму.
А тут как красной икрой питались.
7-8 тысяч за куст.
Проще крупную ёлку на участок притащить.
Если олени у нас, можно ли их реквизировать до решения вопроса?
Сожрали, будьте любезны заплатить
Нуачо, логично жеж