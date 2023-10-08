Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России

Эпопея с забредшими норвежскими оленями на территорию российского заповедника "Пасквик" в Мурманской области продолжается. Директорат сельского хозяйства Норвегии попросил снизить сумму выплат за съеденный оленями ягель в 200 раз.

Российская сторона, напомним, оценила ущерб в 47 млн норвежских крон (425 млн рублей), норвежцы же готовы заплатить только 50 тысяч крон (около 460 тысяч рублей), но в пятикратном размере — то есть 250 тысяч крон (2,2 млн рублей). Российскую сторону такая сумма не устраивает. Но норвежцы готовы к переговорам. Они уже заставили владельца стада из 40 голов, которое в 2023 году на протяжении более двух месяцев паслось на территории заповедника, забить животных, чтобы исключить их переход границы в дальнейшем.