FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6992 поста • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России

Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России

Автор:
08 октября 2023 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мурманская область   выплаты   заповедник Пасвик   норвегия   олени   ущерб   ягель   
1922
3

Норвежцы предложили заплатить за нанесённый ущерб в несколько сотен раз меньше. Российская сторона отказалась.

Эпопея с забредшими норвежскими оленями на территорию российского заповедника "Пасквик" в Мурманской области продолжается. Директорат сельского хозяйства Норвегии попросил снизить сумму выплат за съеденный оленями ягель в 200 раз.


Российская сторона, напомним, оценила ущерб в 47 млн норвежских крон (425 млн рублей), норвежцы же готовы заплатить только 50 тысяч крон (около 460 тысяч рублей), но в пятикратном размере — то есть 250 тысяч крон (2,2 млн рублей). Российскую сторону такая сумма не устраивает. Но норвежцы готовы к переговорам. Они уже заставили владельца стада из 40 голов, которое в 2023 году на протяжении более двух месяцев паслось на территории заповедника, забить животных, чтобы исключить их переход границы в дальнейшем.


"Норвежская сторона не готова оплатить 47 млн норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тыс. норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году. Однако норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере", — говорится в сообщении Управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка Директората сельского хозяйства Норвегии.

Сообщается, что в скором времени в приграничном российском посёлке Никель пройдёт встреча представителей заповедника "Пасвик" и Директората сельского хозяйства Норвегии. Стороны хотят обсудить модель компенсации и методику расчёта ущерба.


Мы норвежцам на встрече показали оба варианта расчета и пояснили, что заповедник - это не пастбище, а особо охраняемая ценная территория. И именно в варианте подсчета, в котором мы пришли к 47 млн крон, суммы такие, что в каждом компоненте сложной формулы учитывается повышающий коэффициент, подчеркивающий высокую ценность этих земель", - сказала директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.

Добавим, что вид мха, известный как ягель, растёт очень медленно. Для восстановления пастбища после выпаса оленей может потребоваться несколько десятилетий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Мурманская область   выплаты   заповедник Пасвик   норвегия   олени   ущерб   ягель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп Час назад
Если у стада есть владелец, то почему отвечает государство Норвегия? Если это такая форма заботы о своих фермерах, то нахрена забивать оленей? Что-то не сходится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Николай 5 минут назад
ля...... Новости удивляют каждый день
Да ссать на этих оленей. Чего мы из моха такого важного делаем?
Считаю что не стоит "мелочится"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 8 минут назад
Жаль, что оленям не сказали, что территории, на которых они паслись тысячелетиями- больше не их вотчина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
sdoxni 16 минут назад
Конечно не будет платить. Они же не идиоты. Им часть Баренцева моря отдали с залежами нефти и газа просто так. Нафига платить за какой то мох? Ну и конечно смотрят на Китай, куда за бесценок уходят природные ресурсы России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 17 минут назад
Говорят, что тушенка из оленины вкусная, особенно из норвежских оленеф.
если производить, то смело можно писать на упаковке - из еврокомпонентов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Eric Cartman 21 минуту назад
У еврогомосеков всегда избирительный подход к защите природы. Когда речь заходит про бабло, да еще за ущерб экологии в России, то срать они на все это хотели. Всегда так было и будет, западная культура - это культура всеобщего кидалова при наличии мало-мальской возможности. Бороться с этим можно только держа у их виска заряженный пистолет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 36 минут назад
то есть все знали что норвежские олени нарушили границу и уничтожают ценный ягель, но просто стояли в сторонке и курили два месяца, пока они нажрут на миллионы, вместо того чтоб позвонить хозяину или просто отогнать? кажется кое кто хотел нажиться на стоимости ягеля, но норвежцы отказались платить, теперь можно громко и показушно качать головой и трясти кулачками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Глюк 38 минут назад
На самом деле ягель дорогое удовольствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 44 минуты назад
Норникель заплатил штраф в 146 Млрд.
Это во времена, когда Camry меньше 1.5 миллиона стоила.

Что-то с сервером можно поменять.
Сейчас, если оленей кормить высокоэнергетическим зерном, а даже не травой - олени съедят не на большую сумму.

А тут как красной икрой питались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 46 минут назад
Захватить этих оленей и сожрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
banzai7 49 минут назад
Так эти олени уже вернулись или всё ещё у нас? Известно о них было ещё месяца 2 назад и о ягеле речь шла тогда же.
Если олени у нас, можно ли их реквизировать до решения вопроса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 53 минуты назад
Рыночные страны Запада в реальности никогда не хотят жить по рыночным правилам. Только силой, только неконкуреными методам и по-бандитски. Запад и против России начал развязывать войну по всем фронтам задолго до 2014 года лишь потому, что Россия стала возрождаться и реально конкурировать. Запад не может существовать честно, честно конкурировать. Это лживое общество в самой своей основе, в самой своей сути - античеловеческой звериной сути. Гуманизм, свобода - маска Запада, которая уже так плохо сидит на нём, что всем давно уже всё понятно. Запад - зверь, который никогда и никому не даст спокойной жить. Сам удавится, но не даст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
не боятся-значит,не уважают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sos1960sos Час назад
Не будем мелочится, 425 триллионов рублей надо потребовать! Наш ягель - наши расценки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Teodor Час назад
Т.е. два с лишним месяца эти пришлые олени паслись в заповеднике и всем было пох? Или их просто засечь не могли..? Тогда это вопрос к дирекции - а куда, собственно, шли деньги, выделяемые заповеднику на егерей, обходчиков-объездчиков и т.п. Вероятно, на научные изыскания ушли... ну, т.е. на вычисления - сколько веков будет теперь ягель восстанавливаться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Час назад
Совет людям, отъэбитесь от дикой природы. Человек, самое опасное животное, сам не живёт и другим не даёт жить. Знайте, дикой природе, по}{ую ваши законы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну вот, а говорят что Норвегия одна из богатейших стран Европы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Осторожно, не окаменейте
Осторожно, не окаменейте
Просто картинки
Просто картинки
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#природа#люди#забавно#Фотографии#Прикол#в мире
#животные#новости#факты#полиция#США#кино#деньги#мир#красота
#история#сарказм#Израиль#дети#Юмор#правила#недвижимость#Москва#магазин
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей Семейная пара из США сняла массовое самоубийство оленей Семейная пара из США сняла массовое самоубийство оленей Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Норвежский фотограф встретил редкого олененка, который еще и согласился позировать Норвежский фотограф встретил редкого олененка, который еще и согласился позировать В Норвегии от одного удара молнии погибло больше 300 оленей: душераздирающие фото В Норвегии от одного удара молнии погибло больше 300 оленей: душераздирающие фото

На что жалуетесь?

Вернуться