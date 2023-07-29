FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14417 постов • 1683 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей

Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей

Автор:
29 июля 2023 12:47
Сообщество : Животные
Метки: Мурманская область   Пасвик   заповедник   норвегия   олени   требования   ущерб   
1304
3

Забесплатно полакомиться российским ягелем не получилось.

Российский природный заповедник "Пасвик" потребовал у Норвегии компенсировать ущерб от оленьего стада в 40 голов, которое пересекло госграницу и паслось на протяжении нескольких месяцев на природоохранной территории. По словам директора заповедника "Пасвик", норвежские олени съели ягеля на сумму в 418 млн рублей.


Ущерб оценивался по формуле с учетом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя (в среднем это 150 кг мяса от одного оленя) и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии

В "Пасвике" знают, что попавшие на территорию заповедника животные принадлежат оленеводам из провинции Финнмарк. Дирекция заповедника ждёт реакции от норвежской стороны до 31 июля. Если норвежцы согласятся возместить ущерб, то будет подписан договор, согласно которому заповедник направит деньги на научные разработки. В противном случае, руководство государственного заповедника обратится в МИД России и будет действовать уже по межправительственным каналам.


Известно, что свою позицию норвежцы ещё не сформировали, но местные издания пишут, что Норвегия ранее неоднократно выступала за возведение забора на границе заповедника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Мурманская область   Пасвик   заповедник   норвегия   олени   требования   ущерб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Возникают целых два глупых вопроса. Если олени проникли на территорию незаметно, то как же узнали, когда именно они туда проникли? Если факт проникновения был известен вскоре после оного, то чем объяснить период выжидания в несколько месяцев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
ПаганецЪ 16 минут назад
(С) Норвегия ранее неоднократно выступала за возведение забора на границе заповедника. (/С)

Самое интересное будет, если выяснится, что по документам забор есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 18 минут назад
Это получается, что каждый олень сожрал ягеля больше, чем на 10 лямов. А почём нынче ягель за кило? Сколько это получается в килограммах на одного оленя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Ариманов ПаганецЪ 2 минуты назад
Считали не по ягелю же, а по цене оленины. Всё подробно расписано, можно даже эту цену оленины высчитать при желании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
А вообще дожили, уже животные имеют национальную принадлежность блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Ариманов Александр 3 минуты назад
>животные принадлежат оленеводам
Это первично. А уже оленеводы имеют национальную принадлежность. Раз стандартными методами из-за их иностранности взыскать с них ничего нельзя, обратились к методам межгосударственным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
Не заплатят, значит вс ледующий раз олени перейдут в мясные лавки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
banzai7 44 минуты назад
Скоро норвежская оленина на прилавках появится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересно#история#подборка#новости#драка#авто аварии#пляж
#животные#автомобили#Прикол#интересное#забавно#Москва#сарказм#аварии#фильм#соцсети
#люди#автомир#в мире#Автовсячина#кино#ДТП#США#СССР#полиция#деньги
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться