Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей

Забесплатно полакомиться российским ягелем не получилось.
Российский природный заповедник "Пасвик" потребовал у Норвегии компенсировать ущерб от оленьего стада в 40 голов, которое пересекло госграницу и паслось на протяжении нескольких месяцев на природоохранной территории. По словам директора заповедника "Пасвик", норвежские олени съели ягеля на сумму в 418 млн рублей.
Ущерб оценивался по формуле с учетом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя (в среднем это 150 кг мяса от одного оленя) и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии
В "Пасвике" знают, что попавшие на территорию заповедника животные принадлежат оленеводам из провинции Финнмарк. Дирекция заповедника ждёт реакции от норвежской стороны до 31 июля. Если норвежцы согласятся возместить ущерб, то будет подписан договор, согласно которому заповедник направит деньги на научные разработки. В противном случае, руководство государственного заповедника обратится в МИД России и будет действовать уже по межправительственным каналам.
Известно, что свою позицию норвежцы ещё не сформировали, но местные издания пишут, что Норвегия ранее неоднократно выступала за возведение забора на границе заповедника.
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Самое интересное будет, если выяснится, что по документам забор есть.
Это первично. А уже оленеводы имеют национальную принадлежность. Раз стандартными методами из-за их иностранности взыскать с них ничего нельзя, обратились к методам межгосударственным.