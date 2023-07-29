Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей

В "Пасвике" знают, что попавшие на территорию заповедника животные принадлежат оленеводам из провинции Финнмарк. Дирекция заповедника ждёт реакции от норвежской стороны до 31 июля. Если норвежцы согласятся возместить ущерб, то будет подписан договор, согласно которому заповедник направит деньги на научные разработки. В противном случае, руководство государственного заповедника обратится в МИД России и будет действовать уже по межправительственным каналам.

Известно, что свою позицию норвежцы ещё не сформировали, но местные издания пишут, что Норвегия ранее неоднократно выступала за возведение забора на границе заповедника.