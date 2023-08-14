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Рабочие со стройки ЖК "Митинский лес" в Москве откопали зубы динозавра и чешую

Рабочие со стройки ЖК "Митинский лес" в Москве откопали зубы динозавра и чешую

Автор:
14 августа 2023 23:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Митинский лес   Москва   зубы   моллюски   находка   строители   чешуя   экскаваторщик   
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Московских эксковаторщиков не проведёшь! Они всегда готовы лицом к лицу встретиться с невероятным. По крайней мере, позвонившие сегодня в экстренные службы строители утверждают, что на месте котлована нашли крупную чешую и зубы. На место выехали специалисты, чтобы выяснить, что там за дракон такой.

Рабочие обнаружили клыки динозавра, останки доисторических рептилий и раковину вымершего моллюска на стройплощадке подземной парковки в Митино, соощает Телеграм-канал SHOT.

Во время работ на Муравской улице строители раскопали клыки динозавра, чешую и кости доисторических рептилий, а также раковину вымершего моллюска.

По словам строителей, останки блестят и светятся.

Для установления деталей на место выехали сотрудники экстренных служб. По предварительной информации "зубы динозавра" из Митино — это белемниты — моллюски юрского периода, превратившиеся в минералы.

Ещё по одной версии, это кальмары из митинской пивнушки, пролежавшие три года на прилавке, - иронизирует SHOT.

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Метки: Митинский лес   Москва   зубы   моллюски   находка   строители   чешуя   экскаваторщик   
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KlyaksaZ
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