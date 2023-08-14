Рабочие со стройки ЖК "Митинский лес" в Москве откопали зубы динозавра и чешую

Московских эксковаторщиков не проведёшь! Они всегда готовы лицом к лицу встретиться с невероятным. По крайней мере, позвонившие сегодня в экстренные службы строители утверждают, что на месте котлована нашли крупную чешую и зубы. На место выехали специалисты, чтобы выяснить, что там за дракон такой.