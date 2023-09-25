Курьер спас миллион рублей московской пенсионерки от телефонных мошенников

Проблемы у 88-летней Надежды Евгеньевны начались со звонка на домашний телефон от дочери, которая уехала отдыхать в Анапу. Сквозь слёзы она рассказала маме, что устроила аварию и попала в больницу — хуже того, из-за неё же серьёзные травмы получила другая женщина. Уже на следующее утро дочь перезвонила с неприятными, но ободряющими новостями: чтобы не попасть под уголовное дело, ей нужно срочно оплатить лечение пострадавшей и компенсацию за моральный вред. Правда, денег для этого у неё не было.

Тогда Надежда Евгеньевна вызвалась помочь дочери и забрала из банка свои накопления — миллион рублей. Чуть позднее пенсионерке позвонил уже сам «руководитель управления ГИБДД по Анапе» — он пообещал замять дело, но попросил никому об этом не говорить. Затем он объяснил план действий: Надежде Евгеньевне нужно было замотать деньги в простыни, положить в сумку и отдать курьеру, который доставит всё нужным людям.

Женщина сделала, как её просили, но заминка вышла на финальном пункте. Приехавший к ней курьер, сотрудничающий с «Яндекс. Доставкой», действительно забрал сумку с миллионом, но вот нервное поведение Надежды Евгеньевны его сильно озадачило. Он был наслышан про похожие истории мошенничества. Уже в дороге доставщик перепроверил данные заказа и увидел, что он оформлен на казахстанский номер. Поэтому от греха подальше курьер свернул с маршрута и отвёз всё в отдел полиции — и лишь после этого пенсионерке объяснили, что никакой аварии не было, а с её дочерью всё хорошо.