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Курьер спас миллион рублей московской пенсионерки от телефонных мошенников

Курьер спас миллион рублей московской пенсионерки от телефонных мошенников

Автор:
25 сентября 2023 20:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДТП   Москва   бдительность   казахи   курьер   мошенники   пенсионерки   телефонные мошенники   
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Самый внимательный курьер работает в Москве: он спас пенсионерку от телефонного развода на миллион рублей. Деньги женщина отправила мошенникам через доставку — об этом её попросила «дочь» и «руководитель ГИБДД».

Проблемы у 88-летней Надежды Евгеньевны начались со звонка на домашний телефон от дочери, которая уехала отдыхать в Анапу. Сквозь слёзы она рассказала маме, что устроила аварию и попала в больницу — хуже того, из-за неё же серьёзные травмы получила другая женщина. Уже на следующее утро дочь перезвонила с неприятными, но ободряющими новостями: чтобы не попасть под уголовное дело, ей нужно срочно оплатить лечение пострадавшей и компенсацию за моральный вред. Правда, денег для этого у неё не было.


Тогда Надежда Евгеньевна вызвалась помочь дочери и забрала из банка свои накопления — миллион рублей. Чуть позднее пенсионерке позвонил уже сам «руководитель управления ГИБДД по Анапе» — он пообещал замять дело, но попросил никому об этом не говорить. Затем он объяснил план действий: Надежде Евгеньевне нужно было замотать деньги в простыни, положить в сумку и отдать курьеру, который доставит всё нужным людям.


Женщина сделала, как её просили, но заминка вышла на финальном пункте. Приехавший к ней курьер, сотрудничающий с «Яндекс. Доставкой», действительно забрал сумку с миллионом, но вот нервное поведение Надежды Евгеньевны его сильно озадачило. Он был наслышан про похожие истории мошенничества. Уже в дороге доставщик перепроверил данные заказа и увидел, что он оформлен на казахстанский номер. Поэтому от греха подальше курьер свернул с маршрута и отвёз всё в отдел полиции — и лишь после этого пенсионерке объяснили, что никакой аварии не было, а с её дочерью всё хорошо.

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Метки: ДТП   Москва   бдительность   казахи   курьер   мошенники   пенсионерки   телефонные мошенники   
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8  комментариев
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26k
Сталкер 8 часов назад
Курьер – молодец!
За бабулю – рад.
Но остался вопрос: откуда у бабули миллион?!
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
какахи как каклы барзеют давно
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5k
Евгений Д 7 часов назад
Достали эти разводилы стариков пугать.
Один раз стою перед отцом, а ему звонят, при мне, что мол ваш сын попал в аварию и бабки срочно нужны !!
отец смотрит на меня при звонке и ни как не может врубиться в ситуацию
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17k
Марина 8 часов назад
Да откуда у этих пенсионеров такие деньги?
С пенсии столько не накопишь, а то что было накоплено до пенсии уже четверть века как инфляция сожрала. Старушка уже почти 30 лет на пенсии кукует.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
25110



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