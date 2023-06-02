Шекспировская трагедия: ревнивица убила бывшую своего любовника, отравив ее конфетами

По словам Абилио Гратиталя, брата Марио, Линдачи встречалась с его братом четыре года, но они расстались полюбовно и остались друзьями. Затем, в какой-то момент, Марио начал встречаться с некой Сусане Мартинс да Силвой, которую он сам назвал «страстной и неуправляемой женщиной». В первый раз их отношения закончились, когда Гратиталь угодил в тюрьму на несколько лет.

Сусане и Марио возобновили свои отношения после его освобождения, но в ноябре 2022 года женщина, цитируя источник, «слетела с катушек», увидев переписку между своим парнем и Линдачи Виегас Батиста. Зная об их прошлом, Сусане начала в ярости написывать Линдачи и даже угрожала ей смертью. В ходе продолжающегося расследования полиции стало известно, что Сусане да Силва несколько раз пыталась узнать адрес Линдачи.

Ранее в этом году Марио разорвал отношения с Сусане, и ревнивица была убеждена, что в их разрыве виновата Линдачи. Мужчина ясно дал ей понять, что больше не хочет встречаться с ней, не говоря уже о том, чтобы жениться на ней, и она решила отомстить женщине, которая, как она была уверена, вклинилась между нею и Марио, а заодно и наказать бывшего.