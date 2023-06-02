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Шекспировская трагедия: ревнивица убила бывшую своего любовника, отравив ее конфетами

Шекспировская трагедия: ревнивица убила бывшую своего любовника, отравив ее конфетами

Автор:
02 июня 2023 22:11
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   криминал   новости   преступление   ревность   убийство   
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Бразильянка трагически погибла, съев отравленные шоколадные конфеты, которые приняла за подарок на день рождения от своего бывшего. На самом же деле «подарок» прислала его ревнивая любовница.

20 мая Линдачи Вьегас Батисте де Карвалью исполнилось 54 года, но, к несчастью, этот радостный день стал для нее последним. Женщина получила коробку конфет и букет цветов от неизвестного отправителя и начала обзванивать друзей и родственников, чтобы узнать, кто прислал ей подарок. В итоге она связалась со своим бывшим парнем Марио Серхио Гратиталем, который подтвердил, что действительно посылал ей цветы и конфеты. Успокоенная, женщина съела пару конфет, а затем отправилась в салон на укладку. По словам очевидцев, вскоре после выхода из салона Линдачи упала на тротуар, и у нее начались судороги. На место происшествия прибыла полиция и доставила ее в госпиталь Андараи в Рио-де-Жанейро, но по прибытии врачи констатировали смерть.

Результаты вскрытия Линдачи показали, что она была отравлена, и когда следователи изучили коробку конфет, которую женщина открыла в свой день рождения, они обнаружили источник яда. Поскольку женщина сказала своим друзьям и семье, что конфеты прислал ее бывший, Марио Серхио Гратиталь был арестован как главный подозреваемый в ее убийстве. Вот только мужчина ничего не знал ни о каком отравлении, а когда следователи стали копать глубже, они начали подозревать, что Гратиталя подставили.

По словам Абилио Гратиталя, брата Марио, Линдачи встречалась с его братом четыре года, но они расстались полюбовно и остались друзьями. Затем, в какой-то момент, Марио начал встречаться с некой Сусане Мартинс да Силвой, которую он сам назвал «страстной и неуправляемой женщиной». В первый раз их отношения закончились, когда Гратиталь угодил в тюрьму на несколько лет.

Сусане и Марио возобновили свои отношения после его освобождения, но в ноябре 2022 года женщина, цитируя источник, «слетела с катушек», увидев переписку между своим парнем и Линдачи Виегас Батиста. Зная об их прошлом, Сусане начала в ярости написывать Линдачи и даже угрожала ей смертью. В ходе продолжающегося расследования полиции стало известно, что Сусане да Силва несколько раз пыталась узнать адрес Линдачи.

Ранее в этом году Марио разорвал отношения с Сусане, и ревнивица была убеждена, что в их разрыве виновата Линдачи. Мужчина ясно дал ей понять, что больше не хочет встречаться с ней, не говоря уже о том, чтобы жениться на ней, и она решила отомстить женщине, которая, как она была уверена, вклинилась между нею и Марио, а заодно и наказать бывшего.

Согласно бразильскому новостному сайту Globo, Сусане Мартинс да Силве удалось узнать адрес Линдачи, и на ее 54-й день рождения она отправила имениннице коробку отравленных конфет и букет цветов, выдав Марио за отправителя.

И это даже сошло бы ей с рук, если бы не курьер, который признался, что отравленный подарок для Линдачи ему вручил сын Сусане. Женщина была задержана при попытке связаться с курьером, чтобы убедить его не раскрывать разговор с ее сыном. Теперь ей предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   криминал   новости   преступление   ревность   убийство   
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